Минфин вырвался на простор

Итоговое заседание коллегии Минфина в 2025 году ушло от привычного ведомственного формата: мероприятие с участием премьера Михаила Мишустина было превращено в стратегическую сессию, посвященную долгосрочной финансовой устойчивости государства. Для системного финансирования национальных целей — 41 трлн руб. до 2030 года — правительство потребовало от министерства уже не трехлетнего, а пятилетнего планирования. Из оперативного на фоне упавшей цены нефти на коллегии был поднят вопрос о пересмотре бюджетного правила. Также были обсуждены реорганизация управления для повышения его эффективности и улучшение координации внутри власти — например, ради формулирования общих ответов Белого дома и ЦБ на еще неизвестные вызовы будущего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Модель России ответственным за ее финансовую стабильность министру финансов Антону Силуанову, вице-премьеру Дмитрию Григоренко, главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и премьеру Михаилу Мишустину перед коллегией Минфина показала гендиректор одноименного национального центра Наталья Виртуозова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Модель России ответственным за ее финансовую стабильность министру финансов Антону Силуанову, вице-премьеру Дмитрию Григоренко, главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и премьеру Михаилу Мишустину перед коллегией Минфина показала гендиректор одноименного национального центра Наталья Виртуозова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Расширенная коллегия Минфина 23 апреля — на нее традиционно приехал Михаил Мишустин — была необычна как местом, так и форматом проведения. Ради, как было заявлено, «расширенного бюджетирования будущего» так называемый большой Минфин (само министерство и все его службы и агентства) разместился в национальном центре «Россия» (это переехавшая в «Экспоцентр» с ВДНХ одноименная выставка), а сама коллегия впервые проходила в формате стратегической сессии с пятилетним (вместо трехлетнего) горизонтом планирования.

Состав участников охватил весь периметр работы «большого Минфина»: министр финансов Антон Силуанов, глава ФНС Даниил Егоров, руководитель ФТС Валерий Пикалев и глава Федерального казначейства Роман Артюхин. Правительство представлял куратор Минфина в Белом доме вице-премьер Дмитрий Григоренко, Кремль — замглавы администрации президента Максим Орешкин, Госдуму — председатель бюджетного комитета Андрей Макаров. Были также глава Минэкономики Максим Решетников и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Уровень дискуссии соответствовал уровню аудитории: Михаил Мишустин подчеркнул в своем выступлении, что речь идет не о рядовых итогах и планах на год, а о попытке обсудить широким кругом «перспективный финансовый план до 2030 года».

Как стало понятно из слов премьера, целью его участия было подтолкнуть «большой Минфин» к выстраиванию системы финансирования национальных целей в той же логике, в которой сейчас выстроена ее реализация: от уровня концепций (технологического суверенитета, финансовой стабильности, устойчивости к внешним вызовам, условий для бизнеса, налоговой стабильности и опоры на собственный спрос) до практики обеспечения деньгами конкретных мероприятий. Всего премьер оценил финансирование национальных целей до 2030 года в 41 трлн руб., то есть примерно в один годовой бюджет.

На том, что пятилетнее планирование требует ресурсов и координации, сосредоточился в своем выступлении и Антон Силуанов. Коротко отметив успехи: госдолг низкий, финансы устойчивые, ситуация под контролем, налоги стали прогрессивнее, справедливее и удобнее, министр объявил главной задачей бюджетной политики обеспечение наццелей. Он напомнил, что деньги на это нашлись за счет перераспределения ресурсов и налоговой реформы, сообщив о необходимости продолжать тонкую настройку перераспределения средств «в пользу инвестиций и справедливости».

Детали этой донастройки обсуждались на закрытой части коллегии, и споры, видимо, были жаркими: во время доклада министра финансов Михаил Мишустин участвовал в оживленном разговоре с Дмитрием Григоренко и Максимом Орешкиным и методично рвал черновик какого-то документа. Антон Силуанов в этот момент констатировал, что нынешняя цена отсечения нефти по бюджетному правилу (с 2024 года она была повышена до $60 за баррель) уже не обеспечивает устойчивости госфинансов. «Нужно донастроить»,— предложил министр, не уточняя деталей. Отметим, что логичным был бы возврат к прежним параметрам ($40 за баррель, индексируемые на долларовую инфляцию), однако опрошенные “Ъ” участники закрытой части коллегии сказали, что конкретные цифры не обсуждались.

Из слов министра также следовало, что в условиях неопределенности, вызванной внешней нестабильностью, Минфин намерен продолжать повышать эффективность госрасходов.

Задачи перед финансовыми ведомствами поставлены разнообразные: от снижения разрыва в бюджетной обеспеченности субъектов РФ (причем не столько за счет перераспределения, сколько через региональную инвестактивность) до выстраивания «надежной системы финансирования местных бюджетов», над которой «Минфин работает». В том же перечне — привлечение сбережений граждан, наращивание доли долгосрочных вложений до 40% от всех накоплений и задача «сделать людей акционерами компаний», продавая крупные госактивы. Помимо оживления рынка, последнее должно повысить эффективность и самих госкомпаний — от оставшихся в госсобственности Минфин потребует «большей финансовой отдачи», пообещал министр.

Завершая коллегию, Михаил Мишустин потребовал от ее участников перестройки под новые задачи и системы управления: она «должна работать на образ результата» и опираться на перечни конкретных показателей, за которые Минфин отвечает — не только на верхнем, но и на промежуточных уровнях. Например, при увеличении капитализации финансового рынка и доли долгосрочных вложений граждан эти показатели нужно «декомпозировать и чтобы все на них работали», потребовал глава правительства.

Нужда в координации участников этой работы стала еще одним объяснением «расширения до "большого Минфина"», пояснил премьер. Каждому ведомству, по его словам, «нужно развивать десятки взаимосвязанных моделей для прогнозирования и оценки рисков» — так, только ФНС нужно увязывать свою работу с 15 ведомствами ради улучшения инвестиционного климата (см. также “Ъ” от 23 апреля). Премьер дал понять, что «большой Минфин» выходит и за пределы правительства. «Мы постоянно должны с ЦБ вместе оценивать риски и то, как на них ответить»,— сказал господин Мишустин. В итоге «большой Минфин» был объявлен инструментом «системного финансового обеспечения функций и обязательств государства», а «непрерывные циклы улучшений при наличии обратной связи с бизнесом» — его новой реальностью.

Олег Сапожков