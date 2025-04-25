ФСБ предотвратила поджог склада гуманитарной помощи в Липецке

Сотрудники управления ФСБ по Липецкой области предотвратили попытку поджога здания местного исполкома, в котором хранится гуманитарная помощь для российских военных. Поджечь здание пытался местный житель.

Мужчина был задержан и уже арестован, следует из сообщения пресс-службы ведомства. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2. ст. 205 — подготовка к теракту группой лиц по предварительному сговору, передает «РИА Новости».

По версии следствия, мужчина связался с запрещенной в РФ украинской группировкой в Telegram и, следуя указаниям ее участников, изготовил самодельное зажигательное устройство. При обыске у обвиняемого изъяли три стеклянные бутылки по 4,5 л с легковоспламеняющейся жидкостью и инструкции по созданию «коктейля Молотова».

Екатерина Отрашкевич