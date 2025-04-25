Гидрометцентр предупредил москвичей о скорых заморозках

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ночные и утренние часы с 26 по 28 апреля в европейской части России ожидаются заморозки до -5°C. МЧС призвало водителей быть осторожными на дорогах.

«В ночные и утренние часы 26–28 апреля на территории Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей и непосредственно в Москве — заморозки от 0 до минус 5 градусов»,— сказал Роман Вильфанд «Интерфаксу».

Как уточнил господин Вильфанд, температура воздуха 27 и 28 апреля может опуститься ниже нуля в том числе в регионах Приволжья. По его словам, заморозки до -3°C прогнозируются в Пензенской и Ульяновской областях.

«Удивительно, но даже вот на юге, в Ставропольском крае, Краснодарском крае, исключая черноморское побережье, заморозки на поверхности почвы от 0°C до -3°C»,— добавил научный руководитель Гидрометцентра. По прогнозам, заморозки в ближайшие дни ожидаются также в северной половине Ростовской области и предгорных районах Крыма.

Управление МЧС по Москве на фоне приближающегося похолодания рекомендовало водителям быть внимательными на дорогах и избегать внезапных маневров. Там также призвали не оставлять электрообогреватели без присмотра во время их использования, а также не допускать перегрузки сети.