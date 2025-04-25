Водка испаряется из продаж

Продажи водки в магазинах и общепите упали впервые за шесть лет. С января по март в рознице купили 17 млн декалитров, в последний раз такие низкие цифры были в 2019-м. Данные приводит Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками. Низкий спрос эксперты связывают с подорожанием крепкого алкоголя — Минфин повысил минимальные цены на все товары этого сегмента с января 2025-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Так, цена водки увеличилась на 50 руб. Производители напитка уже уменьшили ее выпуск на четверть, говорит председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Он допускает, что часть потребителей могла перейти в «серую зону» с суррогатным и нелегальным алкоголем: «Увеличилась минимальная цена на водку и ликероводочные изделия: бренди, коньяк. У них ценовая категория больше всего пострадала. Для полулитровой бутылки водки скачок произошел с 299 руб. до 349 руб. Для людей, которые экономили, это оказалось неподъемной ношей.

Часть потребителей стали искать альтернативы: переключаться на алкогольный суррогат, на нелегальную продукцию, которая плохо учитывается, например, пивные напитки, медицинские настойки.

Часть занимается либо самогоноварением, либо находит этот самогон уже готовый. Тем не менее мы же наблюдаем падение по всему спектру алкогольной продукции. Поскольку потребитель переходит на экономичную модель потребления вообще, не только в алкогольной отрасли. Это, в общем-то, говорит о том, что денег не хватает».

За этот год продажи упали почти во всех категориях крепкого алкоголя. А общий объем без учета пива, сидра и медовухи снизился до 48 млн декалитров. За год рынок не смог реализовать 16% продукции. Помимо нового порога цен, низкие продажи могли вызвать и давние тенденции рынка.

Например, клиент давно склоняется к выбору более легких напитков, считает глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский: «Основной причиной всегда является ценообразование. Боюсь, что потребляется в том числе и "серый" алкоголь, который учету не поддается. Накладывается и то, что уже много лет потребитель мигрирует от принятия крепкого алкоголя в сторону вина и пива. И если посмотреть на данные по потреблению этих видов напитков, оно как раз чувствительно выросло. Могут быть и сезонные факторы, люди ждут каких-то изменений. Обычно потребление носит синусоидальный характер. Я думаю, что будет и всплеск, будет и падение, как-то так это будет продолжаться».

На прошлой неделе аналитики сообщали о падении спроса еще и на винную продукцию. По данным Росалкогольтабакконтроля, за первый квартал 2025-го продажи тихих вин упали на 2%, игристых — на 5% в годовом выражении.

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Егор Парфенов