Идет война аграрная

В Ставропольском крае передано в суд уголовное дело уроженца Дагестана Запира Омарова. По версии следствия, в 2013 году он стал одним из исполнителей двух заказных убийств — руководителя ООО «Махмуд-Мектебское» и СПК «Возрождение» Гадильбека Шандиева и депутата Нефтекумского муниципального района, возглавлявшего ранее СПК «Восток» Султана Аджахметова. Оба были взорваны в своих автомобилях. В 2016 году к длительным срокам заключения суд приговорил соучастников обвиняемого — депутата сельского поселения Махмуд-Мектеба, фермера Магомеда Сулейбанова и его родственника — уроженца Дербента Запира Ибрагимова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам уголовного дела, преступления против аграриев начали готовиться еще в 2012 году, когда к депутату Магомеду Сулейбанову обратился его знакомый с просьбой помочь устранить господ Шандиева и Аджахметова, ранее являвшегося председателем СПК «Восток». Исполнение заказа было оценено в 2 млн руб.

По версии следствия, депутат согласился, так как считал, что из-за действия руководителей «Возрождения» его родственники не смогли получить животноводческие точки на территории аула Махмуд-Мектеб.

К исполнению заказа Магомед Сулейбанов привлек своего родственника, жителя Нефтекумска Запира Ибрагимова и знакомого Запира Омарова, которые приобрели у неустановленных лиц за 1 млн руб. два самодельных взрывных устройства и установили в автомобили своих жертв.

Эксперты отмечали, что бомбы были идентичны, одинаково закреплены под водительским сиденьем и приводились в действие средствами дистанционного управления от автомобильной сигнализации, подложенными под колеса транспортных средств.

Таким способом в июне 2013 года был взорван Ford Focus директора ООО «Махмуд-Мектебское» Гадильбека Шандиева и спустя пять месяцев, 30 ноября 2013 года, «Шевроле Нива» депутата Султана Аджахметова. От полученных травм мужчины скончались в реанимации местной больницы.

Следствие рассматривало несколько версий произошедшего, в том числе связанную с хищением кредитных средств Россельхозбанка, где один из погибших — господин Аджахметов — брал многомиллионную ссуду. По другой версии, оба убийства были связаны с переделом земли и скупкой колхозных паев, в которых участвовал, в частности, Гадильбек Шандиев.

Двух подозреваемых по делу об убийствах депутата Магомеда Сулейбанова и его родственника Запира Ибрагимова силовики задержали еще в январе 2015 года.

Запиру Омарову тогда удалось скрыться, и более десяти лет он находился в федеральном розыске и был задержан только в декабре 2024 года.

Всем фигурантам уголовного дела, в том числе господину Омарову, были предъявлены обвинения в убийстве двух и более лиц, совершенные общеопасным способом, по найму (ч. 2 ст. 105 УК РФ), умышленном уничтожении чужого имущества путем взрыва (ч. 2 ст. 167 УК РФ), незаконный оборот оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ).

В 2016 году Ставропольский краевой суд признал подельников Омарова виновными по всем статьям предъявленного им обвинения и назначил 22 и 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Александра Ларинцева, Пятигорск