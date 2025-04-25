«Севергрупп» поищет покупателя

«Севергрупп» Алексея Мордашова выставила на продажу бывший завод Bosch. Речь об одном из крупнейших в России предприятий, выпускающих электроинструменты, узнал РБК. До 2022 года он входил в структуру немецкого концерна, но с началом боевых действий он приостановил активность в России из-за опасений, что его продукция может использоваться в «негражданских» целях. Еще через год активы завода и другие два предприятия купил холдинг S8 Capital Армена Саркисяна. Произошел ребрендинг: завод переименовался в «Энгельс Электроинструменты», продукция стала выпускаться под маркой Meteor Tech.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Осенью 2024 года завод купил холдинг «Севергрупп» Алексея Мордашова. Комментировать причины очередной продажи там отказались. Как уточняет РБК, чистые активы предприятия на конец 2023 года составляли 804 млн руб. На сумму сделки будут влиять и другие факторы, пояснил партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Сергей Ермоленко: «Когда иностранцы уходили, то многие российские миллиардеры рассматривали возможность купить их бизнес. Этот актив показался неплохим, и его приобрели. Прошло три года, и то ли он не таким замечательным оказался, то ли сказалось то, что это непрофильная деятельность, и под управлением конкретно "Северстали" бизнес не расцвел: взяли, попробовали, не пошло — продаем.

Что касается суммы возможной сделки, то по-разному может быть. В целом производственные активы оцениваются где-то от 4 до 7 годовых EBITDA, но это в обычной и более стабильной экономической ситуации. Сейчас она несколько турбулентная.

Но не думаю, что такое решение принято потому, что, например, срочно нужны деньги, и продажей этого актива его владельцы хотят что-то поправить. То есть он не выглядит как крупный для "Северстали", соответственно, сколько бы за него ни выручили, вряд ли это сделает погоду. При этом покупателем тоже не может выступить просто кто-то с деньгами. Это должен быть игрок, который знает, как с этим обходиться, или тот, кто будет готов рискнуть, чтобы развивать такое предприятие».

По данным РБК, интерес к бывшему заводу немецкой Bosch проявляет группа «Интерскол», которая занимается разработкой и производством электроинструментов. Компания сообщала о планах запустить выпуск углошлифовальных машин и дрелей под маркой «Интерскол» именно на заводе Meteor Tech. Не исключено, что волна перепродаж коснется активов и других ушедших из страны игроков, заметил управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов: «В период активного введения санкций подобные сделки имели определенную токсичность. И есть довольно много прецедентов, когда изначально эти активы приобретались на конкретный период промежуточными владельцами. Здесь ценность имеет в первую очередь производственная площадка, современные оборудование и отработанные производственные технологии ввиду до сих пор существующего очень сильно ограниченного доступа к современным разработкам. Кроме того, есть определенный дефицит данной продукции на рынке.

Если говорить о потенциальной сделке, то можно отталкиваться от стоимости чистых активов. При этом другие факторы на эту цену могут повлиять. Основной — это потенциально скорый возврат на российский рынок иностранных игроков. Не все компании, безусловно, но их значительное количество станут выкупать свои старые предприятия либо по опционам их обратно забирать, возобновлять импорт продукции, что приведет к увеличению конкуренции и изменению ценовой конъюнктуры в целом. С одной стороны, это шанс поторговаться для покупателя, с другой, это возможное ограничение для объема реализации. Это, соответственно, и ценность несколько снижает. То есть здесь вопрос в том, кто кого переиграет».

Сама немецкая Bosch, как ранее писал “Ъ”, исключила возможность возвращения на российский рынок. Так концерн отреагировал на сообщения о вероятном перезапуске его завода в Санкт-Петербурге управляющей компанией АО «Газпром бытовые системы».

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Елизавета Скобцова