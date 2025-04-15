В России формируется список «невозвращенцев»

Треть американских компаний не смогут вернуться в Россию, об этом говорят представители Торговой палаты США. Собеседники “Ъ FM” считают, что им помешают новые владельцы местного бизнеса. Например, собственник бывшего российского подразделения Danone, а теперь самостоятельной структуры Health & Nutrition Руслан Алисултанов заявил, что французская фирма полностью утратила контроль над своими активами, а новая компания «успешно адаптировалась к работе». Ей отошли 12 заводов, которые выпускали продукты под брендами «Простоквашино», «АктиБио» и «Даниссимо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Кому еще может быть закрыта дорога на российский рынок? Председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский считает, что у зарубежных компаний больше шансов, чем считается: «Сложно понять, к чему апеллирует американская Торговая палата, потому что в принципе возвращение компаний на российский рынок для отечественной экономики это хорошо. Это инвестиции, приток денег. Но в редких случаях, я думаю, будет кому-то запрещено это сделать. Речь в основном про те структуры, которые нетолерантно вели себя по отношению к нашему государству и позволяли себе соответствующие действия либо высказывания.

Вместе с тем Торговая палата США вряд ли знает содержание договоров между игроками, которые либо продали, либо временно ушли с нашего рынка. В основном это коммерческая тайна.

В зависимости от того, по какому механизму происходило отчуждение прав, у кого-то есть шанс вернуть свои активы, у кого-то — нет. В случае принудительного изъятия бизнеса государством забрать его будет проблематично. Таких случаев было меньше, чем переписывания активов на своих менеджеров, но подобные кейсы тоже происходили, не исключено, что еще и будут. Кто-то выходил уже без намерения вернуться обратно . Я знаю много случаев, когда компания просто бросала бизнес, а российский менеджер его подбирал и успешно его продолжает».

По словам президента Торговой палаты США Роберта Эйджи, часть договоров об обратном выкупе активов уже недействительны. Он подчеркнул, что хорошим сигналом для желающих вернуться было бы соблюдение российскими компаниями условий этих соглашений. Но с этим могут возникнуть проблемы, заметил старший партнер адвокатского бюро Forward Legal Алексей Карпенко: «Во многих случаях ухода иностранных брендов из России, когда заключались контракты с менеджментом или новыми акционерами, предусматривался обратный опцион — возможность выкупа компании на определенных условиях при наступлении определенных событий. По этим договорам российский партнер обязан, если действительно эти условия наступили, обратно продать активы.

При этом кто-то из иностранцев при этом говорит: "Ты можешь оставить себе все, что заработал, пока нас не было в России. Плюс будет определенная премия за то, что ты придержал, по сути, для нас бизнес, он не развалился". Кто-то считает, что ушедшие компании должны выкупать активы именно по рыночной цене. Кто-то с этим не согласен и уверен, что стоимость должна быть дисконтирована, а эта скидка определяется такими-то факторами.

Там могут быть очень разные формулировки по цене обратного выкупа, от $1 до миллиардов.

Если российские собственники не захотят расставаться со своим активом, это, безусловно, означает судебные споры. Я уверен, что их будет немало. С точки зрения адвокатов, это миллионы и десятки миллионов рублей».

Свой бизнес в России за последние три года продали, в частности, Unilever, Shell и McDonald’s. Французский финансовый конгломерат Societe Generale расстался со своими активами, понеся убытки свыше €3 млрд. Компания Renault отдала контрольный пакет акций за 1 руб.

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Анжела Гаплевская