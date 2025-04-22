Первая репетиция Парада Победы прошла в Петербурге

В Санкт-Петербурге провели первую репетицию Парада Победы на Дворцовой площади. В центре города можно было наблюдать марш военных и проезд техники.

Участие в репетиции приняли более 5,5 тыс. военнослужащих и сотрудников силовых ведомств региона. Среди них было более 200 представителей Росгвардии и Военной академии войск национальной гвардии Российской Федерации.

На Дворцовой площади участники отработали совершение торжественного марша в составе парадных расчетов, а также строевые приемы с оружием в движении и на месте.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Бессмертный полк» в 2025 году пройдет в Петербурге в традиционном формате.

Татьяна Титаева