Уральская художница Горшенина арестована на 10 суток за пропаганду экстремизма

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал художницу Алису Горшенину на 10 суток за пропаганду экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3. КоАП РФ), сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе суда.

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Фото: Влада Ташлыкова Алиса Горшенина

Фото: Влада Ташлыкова

По данным ТАСС, было установлено, что госпожа Горшенина публиковала в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) посты с выступлением против признания экстремистским ЛГБТ-движения (признано в РФ экстремистским движением и запрещено), размещала ссылки на организации и выкладывала соответствующую символику.

В мае 2022 года, Алиса Горшенина была оштрафована на 35 тыс. руб. за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Согласно материалам дела, 24 марта девушка стояла у детского центра «Мир» с белой розой и лентой, содержащей антивоенные надписи.

Ранее сообщалось, что кинорежиссер Никита Михалков раскритиковал Ельцин Центр за выставку Алисы Горшениной «Пугало стояло в центре вспаханного поля». По его мнению, настоящее искусство, которое требует настоящих умений и олицетворяет истинную красоту, никак не продвигается.

Полина Щуцкая