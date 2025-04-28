В мае курорт «Роза Хутор» ожидает 60% загрузку

На горном курорте «Роза Хутор» в период с 1 по 11 мая 2025 года прогнозируется загрузка гостиничного фонда свыше 60%. Об этом рассказал «Ъ-Сочи» заместитель генерального директор по маркетингу и продажам горнолыжного курорта Рушан Сабиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Розы Хутор». Фото: пресс-служба «Розы Хутор».

Сейчас уровень бронирования отелей на майские праздники составляет около 40%. По сравнению с прошлым годом количество бронирований выросло на 6%. По прогнозам, к началу майских выходных загрузка номерного фонда превысит 60%.

«Мы уже традиционно отмечаем сокращение глубины бронирований, но в этом году, в связи с длинными выходными, темпы бронирования выше, чем в аналогичный период прошлого года»,— отметил господин Сабиров.

Рушан Сабиров также подчеркнул, что в мае курорт особенно привлекателен для туристов: при температуре воздуха выше +20 градусов остаются видны снежные вершины гор.

Однако в первые майские праздники синоптики прогнозируют в Сочи ухудшение погодных условий. Температура воздуха не будет превышать +20 градусов. С 1 по 4 мая специалисты ожидают дожди.

«Ъ-Сочи» писал, что в период майских праздников курорт планирует принять около 350 тыс. путешественников. Загрузка гостиниц составит 80%, а турпоток вырастет на 4% по сравнению с прошлым годом.

Мария Удовик