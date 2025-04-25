В Сочи загрузка отелей достигнет 80% в мае

Сочи готовится принять около 350 тыс. отдыхающих в майские праздники, загрузка гостиниц составит 80%, а турпоток вырастет на 4% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Наибольшей популярностью у путешественников пользуются первые майские выходные. Большинство гостей предпочитают отдых продолжительностью 4-5 ночей в комфортабельных отелях с подогреваемыми бассейнами, СПА-комплексами и развитой инфраструктурой. Также востребованы санаторно-курортное лечение и оздоровительные программы.

Международный аэропорт Сочи с 28 апреля по 11 мая обслужит 466 тыс. пассажиров: 386 тыс. на внутренних и 80 тыс. на международных рейсах. Это превышает показатели 2024 года на 3%.

Горные курорты также ожидают больше гостей. В частности, «Красная Поляна» прогнозирует повышение заполняемости номерного фонда на 7-10% по сравнению с прошлогодними показателями.

«Сочи уникален: несмотря на то, что на побережье гости в мае уже активно принимают солнечные ванны, в горах они еще могут покататься на лыжах или сноубордах. К 1 мая вдоль основных курортных променадов на пляжах будет закончена подготовка основной инфраструктуры»,— сообщил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Сергей Сомко.

Официальное открытие купального сезона запланировано на 1 июня. К этому времени все пляжи пройдут проверку на соответствие экологическим нормам и требованиям безопасности. В 2025 году количество благоустроенных пляжных территорий увеличится до 180. С мая также начнут функционировать пешеходные маршруты различной сложности в горной местности.

В мае в городе начнет работу летний оперативный межведомственный штаб. Особое внимание будет уделено вопросам безопасности и санитарно-эпидемиологической обстановки.

Для удобства жителей и гостей курорта с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая парковка на дорогах общего пользования в Сочи будет бесплатной.

На летний период уровень бронирования номеров в гостиницах и отелях Сочи в среднем составляет 73%. Активное бронирование на июнь-август продолжится после майских праздников.

Мария Удовик