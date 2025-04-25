В Краснодаре общегородской субботник перенесен на 30 апреля из-за дождя

Администрация Краснодара перенесла общегородской субботник с 26 на 30 апреля из-за прогнозируемого дождя. Мероприятие завершает марафон чистоты, который проходит в краевой столице, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Замглавы города Максим Онищенко пригласил принять участие в уборке общественность, молодежь, коллективы предприятий и организаций, подчеркнув, что «чистый и комфортный город — общая задача».

Санитарный марафон, приуроченный к 80-летию Великой Победы, стартовал в начале марта и продлится до 30 апреля включительно. В рамках акции очищают остановочные павильоны от незаконной рекламы, приводят в порядок захоронения на кладбищах, парки и другие территории города.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре перед Радоницей навели порядок на 737 воинских захоронениях. Мероприятия прошли в рамках общегородского санитарного марафона, приуроченного к 80-летию Великой Победы.

Анна Гречко