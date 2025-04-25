В Кремле завершились переговоры Путина и Уиткоффа

Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа завершились в Кремле. Они длились около трех часов. «РИА Новости» распространило видеозапись, на которой предположительно кортеж господина Уиткоффа покидает Кремль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам, что встреча была конструктивной и полезной. На ней среди прочего обсуждалось возобновление прямых переговоров между Россией и Украиной. Господин Ушаков добавил, что беседа позволила сблизить позиции России и США по многим международным вопросам.

Это четвертая встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа с начала года и вторая — за последние две недели. Предыдущая встреча состоялась 11 апреля. В частности, они обсудили территориальные вопросы в урегулировании конфликта на Украине.

Активная фаза переговоров по российско-украинскому конфликту началась со вступления в должность президента США Дональда Трампа в конце января. 18 февраля делегации России и Штатов встретились впервые с 2022 года. В Эр-Рияде они обсудили необходимые шаги для восстановления двусторонних отношений и формирование переговорных групп.

Подробнее об урегулировании конфликта на Украине — в материале «Ъ» «У Дональда Трампа может лопнуть».

Екатерина Отрашкевич