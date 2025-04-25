Минюст объявил музыканта Васю Обломова иноагентом

Минюст внес в перечень иностранных агентов журналистов Никиту Смагина и Константина Сусолкина, экоактивиста Владимира Сливяка, блогера Дмитрия Чернышева и лидера музыкальной группы «Чебоза» Василия Обломова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Обломов (признан иноагентом)

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Василий Обломов (признан иноагентом)

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Согласно сообщению ведомства, внесенные в реестр распространяли материалы иноагентов и нежелательных организаций, а также ложную информацию о решениях российских властей, выступали против боевых действий на Украине и формировали негативный образ российской армии.

Василий Обломов (иноагент) — музыкант, композитор и продюсер. В качестве музыканта и продюсера он работал с Вячеславом Бутусовым, Кириллом Серебренниковым, Михаилом Боярским, Сергеем Шнуровым и группой «Каста». Он является автором песен к фильмам и сериалам («Ёлки», «Духless» и «Духless 2», «Салам Масква»), а также сооснователем музыкально-поэтического проекта «Господин хороший». После объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года музыкант уехал из России и гастролирует по странам СНГ и Европы.

Полина Мотызлевская