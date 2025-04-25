«Держиморду» обвинили неконкретно

Как стало известно “Ъ”, в прокуратуру, а затем и следственные органы «для работы над ошибками» возвращены материалы скандального уголовного дела о вымогательстве крупной суммы у вице-губернатора Московской области администраторами Telegram-канала «Держиморда». По версии следствия, четверо админов требовали более 1 млн руб. за удаление или непубликацию постов о курировавшем региональные ЖКХ и энергетику Евгении Хромушине, порочащих его репутацию. Суд посчитал, что приведенные следователями МВД ссылки на сообщения в Telegram-канале слишком неопределенны и нарушают право категорически отрицающих свою вину подсудимых на защиту от конкретных обвинений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Возвратить громкое дело прокурору «для устранения препятствий рассмотрению его судом» постановила судья Красногорского горсуда Московской области Александра Канкишева, проведя всего пару заседаний. Она посчитала, что обвинение в вымогательстве, совершенном организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере (п. «а» и «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), предъявленное администраторам Telegram-канала «Держиморда» Александру Терентьеву, Антону Перову, Роману Маринцу и Вилдану Ямбушеву, слишком неконкретно, чем нарушает их право на защиту от конкретных обвинений. При этом срок содержания молодым людям, которые уже почти два года провели под стражей и сейчас находятся в СИЗО №4 ГУФСИН по Московской области в Можайске, был продлен еще на три месяца.

Как пояснил “Ъ” адвокат одного из заключенных Радимир Шагинов, защита была категорически против, но суд согласился со стандартным набором утверждений обвинения о тяжести предъявленного обвинения, предусматривающего от 7 до 15 лет лишения свободы, а также возможности скрыться, оказать давление на свидетелей и т. д.

«Реакция прокуратуры на решение суда о возврате нам пока неизвестна, но не исключаю, что оно будет обжаловано»,— пояснил “Ъ” господин Шагинов

Он отметил, что защита, в свою очередь, подала жалобы в апелляционную инстанцию на незаконное, по ее мнению, продление сроков ареста фигурантам дела.

Стоит отметить, что решение судьи Канкишевой во многом повторяет аналогичное постановление судьи того же Красногорского суда Светланы Зарецкой от сентября прошлого года. Тогда также говорилось о неконкретности обвинения, что не дает суду рассмотреть дело. В частности, судья привела длинный список ссылок на посты в Telegram-канале, с помощью которых якобы производилось вымогательство, но «без раскрытия их содержания».

«По нашему мнению, новое постановление о возврате дела звучит гораздо более резко»,— пояснили “Ъ” в окружении Александра Терентьева. Там полагают, что речь может пойти о переквалификации обвинения на гораздо более легкое, например принуждение к совершению сделки (ст. 179 УК РФ).

Напомним, как сообщал “Ъ”, четверо молодых людей были задержаны следователями УМВД по Красногорскому городскому округу весной-летом 2023 года. Все они, по версии обвинения, имели отношение к Telegram-каналу «Держиморда» и ряду других, в которых выходило немало постов критического характера, в том числе и о чиновниках администрации Московской области.

Тогдашний вице-губернатор Евгений Хромушин, курировавший ЖКХ и областное Минэнерго, по версии следствия, на протяжении двух лет страдал от вымогательств под угрозой публикации в отношении него негативных сюжетов.

Выплаты, по некоторым данным, ему предлагалось совершать за блокировку публикаций. Переговоры якобы шли через одного из помощников чиновников, но после того, как сумма требований, согласно некоторой информации, приблизилась к 1,2 млн руб., господин Хромушин написал заявление в полицию. Одним из задержанных стал замдиректора департамента информации и рекламы НК «Роснефть» Александр Терентьев, сын скончавшегося несколько лет назад медиаменеджера, имевшего обширные связи в различных структурах. После ареста из НК он был уволен.

Стоит отметить, что Евгений Хромушин и сам недавно лишился статуса вице-губернатора, оставшись, правда, согласно информации официального сайта правительства Московской области, советником в ранге министра.

Сергей Сергеев