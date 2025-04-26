Свет, телефон, мотор

В прокат вышел романтический боевик Люка Бессона «Джун и Джон», снятый во время пандемии COVID-19 на смартфон. Несмотря на суперсовременный способ производства, сам фильм при этом кажется придуманным и снятым человеком, который последние двадцать лет просидел в криокамере, и на пользу ему это не пошло, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран От романтических боевиков многодесятилетней давности «Джун и Джона» отличает в основном телефонное качество съемки

Фото: Вольга От романтических боевиков многодесятилетней давности «Джун и Джона» отличает в основном телефонное качество съемки

Фото: Вольга

Незадолго до пандемии к Люку Бессону обратился китайский производитель смартфонов с предложением снять короткометражный фильм в качестве рекламы своей продукции. Проект так и не был реализован, но некоторые идеи засели у режиссера в голове и легли в основу сценария, который он написал, пока маялся от безделья во время ковидного локдауна в Лос-Анджелесе. Затем был снят фильм, что называется, «партизанским методом»: на несколько телефонов, почти без бюджета, со съемочной группой всего в 12 человек и двумя дебютантами в главных ролях.

Джон (Люк Стэнтон Эдди) — типичный представитель офисного планктона, бухгалтер в банке. Жизнь его полна горестей и разочарований: начальник (Дин Тестерман) почему-то хочет, чтобы он на работе работал, отдел кадров заставляет проходить тренинги на предмет того, чтобы не подвергать коллег женского пола харассменту, темнокожий охранник на парковке (Майлс Крэнфорд) не проявляет дружелюбия, девушки отказываются с ним знакомиться. Справиться с этими нечеловеческими страданиями Джону помогают только конские дозы транквилизаторов, которые он покупает не совсем законным путем.

Дни тянутся уныло и безрадостно, пока один из них не превращается в катастрофу. Из-за козней охранника машину Джона увозят на штрафстоянку, заодно сильно помяв, адвокат и страховая не отвечают на звонки, он теряет бумажник и получает выговор от шефа. В отчаянии он спускается в метро, и тут, прямиком из мира мальчишеских фантазий, на Джона сваливается красавица с сиреневыми волосами (Матильда Прайс). Джун — так ее зовут — настоящее воплощение кинематографического тропа «маниакальная девушка-мечта». Собственного характера у нее нет (как, впрочем, и у Джона — тут гендерный паритет соблюден), и она материализуется на экране только для того, чтобы изменить жизнь героя самым радикальным способом.

Потеряв Джун в метро, Джон находит ее в соцсетях, где в процессе онлайн-флирта признается, что готов на все ради любви. Пока для него это просто фигура речи, но девушка принимает ее всерьез. Наутро она приходит к Джону на работу, выбрасывает его таблетки, под дулом пистолета заставляет его начальника опустошить сейф и отдается нашему потрясенному бухгалтеру прямо в палатке бездомного, где они прячутся от полиции. Она объясняет ему, что жизнь надо проживать на полную катушку — тем более что ей самой осталось жить всего 72 часа (это пророчество ей приснилось), так что нельзя терять ни минуты.

Дальше парочку ждет увлекательное приключение, включающее взлом и проникновение в чужие дома, удирание от полиции, попытку убийства нехорошего миллионера, угон красного кабриолета с позволения его жены (Клер Монтгомери), много секса, прыжки с парашютом и без, обращение за советами к двухсотлетним деревьям (еще один предлог раздеть актрису, которая обнимает стволы обнаженной), философские беседы о том, почему люди не летают так, как птицы, и свадьбу в Лас-Вегасе, точнее, в прилегающей к нему пустыне, прямо под кактусом.

В интервью изданию Deadline Бессон рассказал, что работа над фильмом напомнила ему времена беззаботной молодости и независимости от больших студий, и действительно, он выглядит так, как будто мог выйти хоть в 2005 году, хоть в 1995-м. От ранних работ режиссера ленту отличают разве что брюзгливые шпильки в адрес небелых людей, а также в адрес #MeToo: понятно, что Бессон, которого несколько женщин обвиняли в домогательствах, а еще одна — в изнасиловании, теплых чувств к этому движению не испытывает (все обвинения, стоит заметить, с него были сняты). Однако самое печальное даже не это, а полное отсутствие в картине вдохновения и легкости, несмотря на натужные попытки их имитировать. Увы, тут уж никакой китайский смартфон помочь не в силах.

Юлия Шагельман