За I квартал 2025 года поступления по налогу на прибыль в Татарстане снизились на 7 млрд руб. Об этом сообщил раис республики Рустам Минниханов на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов. По его словам, эта динамика вызывает беспокойство и требует внимания со стороны финансово-экономических ведомств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минниханов: снижение налога на прибыль на 7 млрд рублей — не очень хороший сигнал

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Минниханов: снижение налога на прибыль на 7 млрд рублей — не очень хороший сигнал

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вот предприятия в первом квартале снизили платежи на сумму 7 миллиардов — это не очень хороший сигнал», — сказал Минниханов. Он отметил, что налог на прибыль — крупнейший доходный источник бюджета, и призвал держать ситуацию под контролем.

Раис Татарстана подчеркнул, что необходимо проводить балансовые комиссии с предприятиями и «не просто спрашивать, а смотреть: в чем проблема, как можно помочь, что зависит от федерального уровня, что — от нас».

По словам Минниханова, несмотря на выполнение бюджетных назначений в I квартале, говорить о стабильности рано. «Результаты исполнения бюджета — не повод для спокойствия. Вот уже видим, что II квартал немножко посложнее. Ситуация меняется очень быстро», — отметил он.

Глава республики также напомнил, что в бюджете на 2025 год предусмотрен «существенный дефицит».

Анар Зейналов