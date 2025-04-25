В Нефтекамске рассмотрят дело о незаконном обороте наркотиков

Нефтекамский городской суд рассмотрит уголовное дело участников организованной преступной группы, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков (ч. 1, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и покушении на преступление (п. а, г ч. 3 ст. 30 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

В августе 2024 года полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали членов преступной группы, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств. Во время обысков и досмотров у них изъяли более 30 г наркотических средств растительного происхождения, а также предметы, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в том числе весы, пакетики и курительные приспособления.

Предварительно установлено, что 30-летний житель Нефтекамска через интернет покупал наркотики растительного происхождения сначала для личного потребления, а затем на продажу.

Через некоторое время он привлек к незаконному заработку своего 33-летнего приятеля. Они вместе заказывали наркотики в интернете, покупали их через тайники-закладки в крупных объемах за пределами Нефтекамска, а затем продавали своим знакомым.

Впоследствии они вовлекли в незаконную деятельность 37-летнего жителя Агидели и 38-летнего жителя Краснокамского района, которые ранее покупали у организатора наркотики для личного потребления.

Организованная преступная группа на протяжении нескольких месяцев 2024 года незаконно покупала и затем сбывала наркотики в крупных и значительных размерах.

Во время предварительного следствия некоторые участники группы признали вину в полном объеме, некоторые — частично.

Майя Иванова