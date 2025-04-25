Минград проведет повторные торги по проекту КРТ в Дзержинске

Территория в границах проспекта Дзержинского, улиц Черняховского, Чапаева, Пирогова, Матросова и Студенческой в Дзержинске будет повторно выставлена на торги по комплексному развитию в этом году. Как сообщила «Ъ-Приволжье» министр градостроительной деятельности Нижегородской области Дарья Шунаева, учитывая, что первые торги не заинтересовали потенциальных инвесторов, будет доработана финансово-экономическая составляющая проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Первый проект КРТ в Дзержинске предусматривал обязательства застройщика по расселению и сносу 54 ветхих домов на территории площадью более 15 га. Новое строительство предусматривает возведение жилого комплекса на 180 тыс. кв. м, детского сада на 280 мест и создание транспортной инфраструктуры. Стартовая цена права комплексного развития составила 24,2 млн руб. Однако 18 апреля аукцион не состоялся, так как от застройщиков не поступило ни одной заявки.

Иван Сергеев