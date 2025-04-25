Житель Стерлитамакского района погиб в ДТП

В ДТП погиб 63-летний житель Стерлитамакского района, сообщила пресс-служба регионального ГИБДД.

Авария произошла вчера около 22:00 на 3 км дороги Шахтау — Урняк. По предварительным данным, 63-летний водитель за рулем Nissan X-Trail, двигаясь со стороны Шахтау в сторону Стерлитамака, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречной «Ладой Гранта» и BMW 520.

В результате ДТП водитель Nissan от полученных травм скончался на месте происшествия, 38-летнего водителя BMW госпитализировали.

Венера Хисамова