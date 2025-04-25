Башкирия разработала законопроект против кибермошенничества

Курултай Башкирии внес в Государственную Думу проект федерального закона, направленный на борьбу с кибермошенничеством, сообщает пресс-служба башкирского парламента. Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс Российской Федерации.

Законопроект устанавливает единообразный подход к назначению уголовного наказания, пояснил председатель Курултая Константин Толкачев. Согласно тексту проекта закона, хищение с банковского счета или в отношении электронных денежных средств, а также с использованием электронных средств платежа, с помощью ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации или иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей независимо от способа хищения будет квалифицироваться по статье «Хищение безналичных денежных средств».

«Составы преступлений в Уголовном кодексе были сформулированы еще в те времена, когда борьба с кибермошенниками только начиналась. Сегодня в судебной практике нередко возникают спорные ситуации. Одно и то же правонарушение может квалифицироваться по-разному, при этом в одном случае виновный понесет уголовную ответственность, а в другом случае отделается штрафом»,— пояснил господин Толкачев.

Так, если хищение с использованием чужой банковской карты суммы 2,5 тыс. руб. квалифицировать как мошенничество, это будет мелкое хищение, за которое предусмотрена административная ответственность. Если же оно будет признано кражей, то виновный будет отвечать по статье Уголовного кодекса РФ. По мнению господина Толкачева, «правовые нормы должны быть ясными и недвусмысленными».

Майя Иванова