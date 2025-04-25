УФАС по Башкирии раскрыло картель при закупке медтехники

Уфимское ООО «БМТ-Медтехника» и удмуртское ООО «Нихао» на протяжении двух лет нарушали антиконкурентное законодательство при участии в закупках на поставку медоборудования, говорится в решении комиссии управления ФАС по Башкирии. Как установили в контролирующем ведомстве, компании подавали заявки с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Комиссия УФАС установила в поведении нарушителей признаки картеля, направленного на поддержание максимально высоких цен на торгах. Компании участвовали в семи закупках систем ультразвуковой диагностики, наркозно-дыхательных аппаратов и других. Организаторами закупок выступали республиканский центр торгов и региональный центр закупок Удмуртии. Оборудование для собственной клиники закупал Башкирский государственный медицинский университет.

Общая начальная цена контрактов превысила 55 млн руб. Во всех случаях, когда в закупках участвовали только «БМТ-Медтехника» и «Нихао», снижение начальной стоимости контракта было минимальным и составило от 0,5% до 1%. При этом в других торгах, где за получение договоров конкурировали другие участники, снижение цены было более существенным.

Антимонопольным ведомством были установлены косвенные доказательства наличия соглашения между нарушителями: один и тот же IP-адрес, с которого они подавали заявки и ценовые предложения и налоговую отчетность, совпадение свойств направляемых в систему госзакупок файлов, указывающее на то, что они были подготовлены одним и тем же сотрудником. Кроме этого, было выявлено использование одного и того же адреса электронной почты и другие связи между учредителями и директорами компаний.

Предписание нарушителям решено не выдавать, так как картель более не реализуется. При этом в отношении компаний будет возбуждено административное дело.

Наталья Балыкова