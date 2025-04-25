Володин: в сельских школах не хватает около 30% учителей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил результаты проверок Счетной палаты в отношении педагогических кадров в российских регионах. По его словам, дефицит учителей преимущественно в сельских школах составляет около 30%. В городских учебных заведениях есть нехватка преподавателей математики, физики и химии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Главный человек в школе — это учитель. Он несет знания и передает их детям. От того, насколько он профессионален и подготовлен, зависит качество образования»,— отметил господин Володин в Telegram-канале.

Председатель Госдумы пообещал заняться обеспечением регионов кадрами не только в образовательной, но и в медицинской сфере. «Особенно в части среднего медицинского персонала — не хватает 75 тыс. специалистов. В ЦРБ (центральные районные больницы.— "Ъ") сельских районов дефицит врачей достигает 50%»,— уточнил Вячеслав Володин.

О ситуации вокруг педагогических кадров — в материале «Ъ» «Учить учить».