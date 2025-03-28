Учить учить

В 2024 году на Кубани, по данным регионального министерства образования, фактический выпуск студентов по направлениям педагогических специальностей составил 2,5 тыс. человек. Трудоустроены из их более 88%. Сами вузы Кубани также заявляют о высоком уровне трудоустройства. Однако вопрос дефицита педагогических кадров остается для региона открытым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Краснодарском крае фактический выпуск студентов по направлениям педагогических специальностей в 2024 году составил 2,5 тыс. человек, из которых трудоустроено более 88%. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в министерстве образования и науки региона. Ранее замминистра труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов заявил, что уровень трудоустройства выпускников педагогических специальностей в России составляет почти 80%, однако по специальности идут работать только 40-50%.

Дефицит школьных учителей на Кубани, по данным краевого минобра, составляет 800 человек (в 2023 году в школах региона не хватало 1,3 тыс. учителей).

По данным портала hh.ru, в феврале 2025 года в профобласти «Наука и образование» в Краснодарском крае было опубликовано около 1 тыс. вакансий (в феврале 2024 — 950 вакансий, в феврале 2023 — 800), в Краснодаре — 560 (в феврале 2024 — 600, в феврале 2023 — 450). Однако, отметили в пресс-службе сервиса, не все указанные вакансии относятся к государственным образовательным учреждениям. В расчет взяты также репетиторы, вакансии в различных онлайн-школах. Резюме в целом также показали положительную динамику год к году: в РФ +19%, на Кубани +21%, в Краснодаре +24%. Индекс конкуренции находится на Кубани в нормальном диапазоне — 7,4 резюме на вакансию в крае и 7,6 в краевой столице.

И. о. проректора по учебной работе, качеству образования — первого проректора КубГУ Темыр Хагуров отметил, что уровень трудоустройства выпускников педагогических специальностей в крае высок, педагоги востребованы, количество вакантных мест в школах и колледжах превышает то количество педагогов, которое вуз выпускает. «Проблема в том, что не все педагоги идут в образовательные организации. Примерно до 20% работают самостоятельно в качестве репетиторов, фрилансеров, не желая связываться с официальным трудоустройством. Поэтому большинство идут работать по специальности, но какая-то их часть принципиально не идет в школы или ссузы, оставаясь вольными художниками»,— отметил господин Хагуров.

По словам и. о. ректора КубГТУ Игоря Лагерева, наибольшая нехватка наблюдается в среднем профессиональном образовании и по общеобразовательным дисциплинам, где нужны выпускники педагогических специальностей. По профильным предметам вуз продолжает практику привлечения специалистов с предприятий и отбора будущих преподавателей со студенческой скамьи.

«В КубГТУ выделяют студентов, склонных к педагогике и научной работе, им предлагается после окончания магистратуры оставаться в аспирантуре. Почти на всех специальностях у нас работают реальные практики, которые приходят к нам с профильных предприятий-партнеров»,— рассказал господин Лагерев.

Темыр Хагуров также отметил, что сейчас многие вузы, в том числе и КубГУ, рассматривают собственных выпускников как основной кадровый резерв. Ежегодно вуз ведет мониторинг привлечения на работу на кафедры наиболее талантливых и подготовленных выпускников. «У нас третий год действует ректорская программа по подготовке рекрутинга молодых кадров. Существует стипендия для аспирантов по тем направлениям подготовки в аспирантуре, по которым не хватает бюджетных мест»,— сообщил представитель КубГУ.

Он уточнил, что вузам региона в целом хватает преподавателей, высшая школа дефицита кадров не испытывает. «Проблема заключается в другом — в их старении: средний возраст преподавателей смещается к 50-60 годами и, конечно, стоит задача омоложения кадров»,— пояснил спикер.

Оптимальным в этом смысле господин Хагуров назвал эволюционный процесс, когда опытные кадры максимально долго сохраняют свою возможность плодотворно трудиться и передавать опыт молодым, а молодежь поэтапно привлекается, планируется потребность молодых кадров, создаются механизмы для их привлечения.

Для решения кадрового вопроса минобр Кубани наметил план развития. В школах открываются психолого-педагогические классы в рамках ранней профориентации, увеличивается целевой набор.

«Кроме того, в крае постоянно расширяются меры поддержки педагогов. И это сказывается на востребованности специальностей педагогического направления, в прошлом году конкурс на педагогические специальности достигал 10 человек на место»,— резюмировали в ведомстве.

Вячеслав Рыжков