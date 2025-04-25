NDTV: армия Индии сообщила об обстреле пограничных постов со стороны Пакистана

Вооруженные силы Индии заявили об обстреле своих пограничных постов со стороны Пакистана. Атака произошла в районе линии контроля в Джамму и Кашмире. По данным агентства Press Trust of India и телеканала NDTV, вечером 24 апреля пакистанские войска открыли огонь из стрелкового оружия по стратегически важным позициям. Индийские военнослужащие ответили на атаку. Информации о жертвах и повреждениях пока не поступало.

Перестрелка произошла спустя несколько дней после террористического нападения на туристов в районе Пахалгама. Тогда погибли 26 человек, среди которых были два иностранца, и около 20 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», связанная с запрещенной в России террористической организацией «Лашкар-и-Тайба». Индийская разведка заявила о причастности Пакистана к организации атаки.

В ответ на теракт индийское правительство ввело ряд ограничений против Пакистана: сократило численность дипломатического персонала с 55 до 30 человек, приостановило действие договора о водах реки Инд и закрыло единственный функционирующий сухопутный КПП «Вагах—Аттари». Кроме того, всем гражданам Пакистана, находящимся в Индии по визам Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии, был дан срок до 1 мая на выезд.