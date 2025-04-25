Власти могут обнулить нормативы продажи валюты экспортерами

Правительство рассматривает возможность продления на год указа президента об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, срок действия которого истекает 30 апреля. Об этом «Ведомостям» сообщили два федеральных чиновника. При этом Минфин предлагает обнулить нормативы репатриации и реализации валюты. Соответствующее постановление может быть принято после продления президентского указа.

Как уточнил собеседник издания, механизм обязательной отчетности экспортеров перед Росфинмониторингом и ЦБ сохранится. Обнуление нормативов связано с тем, что компании уже продают валюты больше требуемого, а проблема слабого рубля потеряла актуальность, пояснил он. При этом правительство оставляет за собой право вернуть нормативы, если ситуация на рынке ухудшится.

Сейчас экспортеры обязаны репатриировать 40% валютной выручки и продавать 90% от этой суммы (36% от общего дохода). Минимальный порог продажи по всем внешнеторговым контрактам составляет 25% — его снизили в октябре 2024 года вместо прежних 50%.