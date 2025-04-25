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Фигурант дела о захвате «Норд-Оста» вышел на свободу после 20 лет колонии

Осужденный по делу о захвате «Норд-Оста» Алихан Межиев вышел на свободу после 22 лет колонии, полностью отбыв назначенное наказание, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах. По словам собеседника издания, Межиева отпустили в октябре 2024 года. Его срок исчислялся с ноября 2002 года.

Фото: Юрий Машков / ТАСС

Фото: Юрий Машков / ТАСС

Алихан Межиев был приговорен к 22 годам тюрьмы за подрыв автомобиля у «Макдоналдса» в Москве в октябре 2002 года, а также за пособничество террористам, захватившим заложников в Театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» 23–26 октября 2002 года. Тогда боевики во главе с Мовсаром Бараевым удерживали 912 человек. Было принято решение о проведении спецоперации, в ходе которой ликвидировали террористов, освободив большинство заложников, но 130 человек погибли. Межиев частично признал вину.

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Хроника теракта на Дубровке

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23 октября. 21:05. К зданию Театрального центра на Дубровке подъехали три микроавтобуса. Вооруженные люди в камуфляже ворвались в концертный зал, на сцене в это время подходила к концу первая сцена второго действия мюзикла «Норд-Ост»

23 октября. 21:05. К зданию Театрального центра на Дубровке подъехали три микроавтобуса. Вооруженные люди в камуфляже ворвались в концертный зал, на сцене в это время подходила к концу первая сцена второго действия мюзикла «Норд-Ост»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Террористы приступили к минированию, разрешив заложникам сделать звонки родным, чтобы те передали — за каждого убитого или раненого боевика они будут расстреливать 10 человек

Террористы приступили к минированию, разрешив заложникам сделать звонки родным, чтобы те передали — за каждого убитого или раненого боевика они будут расстреливать 10 человек

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В первые минуты захвата некоторым заложникам удалось сбежать через окна

В первые минуты захвата некоторым заложникам удалось сбежать через окна

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Концертный зал сразу был оцеплен силами правоохранительных органов. О случившемся доложили президенту Владимиру Путину. Ночью 23 октября появилась информация о том, что отряд чеченских боевиков возглавляет Мовсар Бараев. На переговоры с террористами приехал подполковник Константин Васильев, предлагая себя в обмен на освобождение детей. Боевики расстреляли Васильева, не поверив его словам

Концертный зал сразу был оцеплен силами правоохранительных органов. О случившемся доложили президенту Владимиру Путину. Ночью 23 октября появилась информация о том, что отряд чеченских боевиков возглавляет Мовсар Бараев. На переговоры с террористами приехал подполковник Константин Васильев, предлагая себя в обмен на освобождение детей. Боевики расстреляли Васильева, не поверив его словам

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

24 октября. Террористы отпустили 15 детей, а также несколько десятков женщин, иностранцев и мусульман. Во время переговоров боевики выдвинули требования: прекратить военные действия и вывести войска из Чечни

24 октября. Террористы отпустили 15 детей, а также несколько десятков женщин, иностранцев и мусульман. Во время переговоров боевики выдвинули требования: прекратить военные действия и вывести войска из Чечни

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Одна из заложниц о смертнице: «Другая женщина, совсем молоденькая, даже бегала заложницам за женскими прокладками; видимо, это передал Красный Крест. А мне разрешила позвонить со своего телефона. При этом они все были обмотаны взрывчаткой, правда та, что постарше, говорила нам, что ей бы хотелось пожить, но если прикажут умереть, она это сделает. Говорила о том, что они были во многих театрах, смотрели &quot;Чикаго&quot;, но там много иностранцев, а Масхадов приказал иностранцев не трогать. Жалела, что мы не досмотрим спектакль – мол, там только все началось, а самое интересное в конце»

Одна из заложниц о смертнице: «Другая женщина, совсем молоденькая, даже бегала заложницам за женскими прокладками; видимо, это передал Красный Крест. А мне разрешила позвонить со своего телефона. При этом они все были обмотаны взрывчаткой, правда та, что постарше, говорила нам, что ей бы хотелось пожить, но если прикажут умереть, она это сделает. Говорила о том, что они были во многих театрах, смотрели "Чикаго", но там много иностранцев, а Масхадов приказал иностранцев не трогать. Жалела, что мы не досмотрим спектакль – мол, там только все началось, а самое интересное в конце»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Шахиджанян  /  купить фото

24 октября. Террористы потребовали обязательного участия в переговорах журналистки Анны Политковской, политиков Ирины Хакамады и Григория Явлинского. К зданию ДК приехали депутат Госдумы Иосиф Кобзон (справа), представители организации «Красный крест», врач Леонид Рошаль, политик Борис Немцов (слева). Боевики заявили, что готовы отпустить 50 заложников, если к ним прибудет глава администрации Чечни Ахмат Кадыров

24 октября. Террористы потребовали обязательного участия в переговорах журналистки Анны Политковской, политиков Ирины Хакамады и Григория Явлинского. К зданию ДК приехали депутат Госдумы Иосиф Кобзон (справа), представители организации «Красный крест», врач Леонид Рошаль, политик Борис Немцов (слева). Боевики заявили, что готовы отпустить 50 заложников, если к ним прибудет глава администрации Чечни Ахмат Кадыров

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

25 октября. Владимир Путин провел совещание с главами МВД и ФСБ. Директор ФСБ Николай Патрушев заявил, что власти сохранят боевикам жизнь, если они освободят всех заложников&lt;br>На фото: священнослужители на месте трагедии

25 октября. Владимир Путин провел совещание с главами МВД и ФСБ. Директор ФСБ Николай Патрушев заявил, что власти сохранят боевикам жизнь, если они освободят всех заложников
На фото: священнослужители на месте трагедии

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

«На вторые сутки иностранцев согнали на первый ряд, это было очень тяжело, потому что запах был невыносимым. Со сцены постоянно прыгали боевики нам на ноги, из рук у них все время выпадали автоматы, пистолеты. Мне даже показалось, что они не умеют правильно обращаться с оружием, потому что и стреляли они как-то неумело», — рассказывала «Ъ» одна из заложниц «Норд-Оста»

«На вторые сутки иностранцев согнали на первый ряд, это было очень тяжело, потому что запах был невыносимым. Со сцены постоянно прыгали боевики нам на ноги, из рук у них все время выпадали автоматы, пистолеты. Мне даже показалось, что они не умеют правильно обращаться с оружием, потому что и стреляли они как-то неумело», — рассказывала «Ъ» одна из заложниц «Норд-Оста»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

25 октября. Помощник президента РФ по информационной политике Сергей Ястржембский (слева) на балконе штаба представителей силовых структур

25 октября. Помощник президента РФ по информационной политике Сергей Ястржембский (слева) на балконе штаба представителей силовых структур

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

26 октября. Рано утром начался штурм здания. Группа «Альфа» взорвала одну из внутренних стен театрального центра. Для нейтрализации боевиков был применен специальный газ

26 октября. Рано утром начался штурм здания. Группа «Альфа» взорвала одну из внутренних стен театрального центра. Для нейтрализации боевиков был применен специальный газ

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

«Уже ранним утром мы сидели в забытьи, как вдруг послышались выстрелы со стороны центрального входа, мужчины побежали туда, дружно крича &quot;Аллах акбар!&quot;, а женщины кольцом встали вокруг зала. Мы привычным движением сползли с кресел вниз, кто-то рядом со мной сказал: &quot;Кажется, пахнет газом&quot;. Я быстро намочила шейный платок и стала дышать через него, а что случилось потом, не помню», — рассказывала заложница о штурме

«Уже ранним утром мы сидели в забытьи, как вдруг послышались выстрелы со стороны центрального входа, мужчины побежали туда, дружно крича "Аллах акбар!", а женщины кольцом встали вокруг зала. Мы привычным движением сползли с кресел вниз, кто-то рядом со мной сказал: "Кажется, пахнет газом". Я быстро намочила шейный платок и стала дышать через него, а что случилось потом, не помню», — рассказывала заложница о штурме

Фото: Коммерсантъ / Сергей Лидов

26 октября. 7:00. Официальный представитель ФСБ Сергей Игнатченко сообщил, что центр находится под контролем спецслужб, а Мовсар Бараев и большая часть террористов уничтожены

26 октября. 7:00. Официальный представитель ФСБ Сергей Игнатченко сообщил, что центр находится под контролем спецслужб, а Мовсар Бараев и большая часть террористов уничтожены

Фото: Коммерсантъ / Сергей Лидов  /  купить фото

Родственники заложников читают списки пострадавших. После того как СМИ заговорили о том, что заложников потравили фентанилом (fentanylum), в этом было вынуждено признаться и руководство Минздрава. Заложники, как объяснили потом медицинские чиновники, голодали, недосыпали, испытывали недостаток в воде и кислороде, переживали тяжелейший стресс, у многих обострились хронические заболевания. Поэтому и газовую атаку выдержали не все

Родственники заложников читают списки пострадавших. После того как СМИ заговорили о том, что заложников потравили фентанилом (fentanylum), в этом было вынуждено признаться и руководство Минздрава. Заложники, как объяснили потом медицинские чиновники, голодали, недосыпали, испытывали недостаток в воде и кислороде, переживали тяжелейший стресс, у многих обострились хронические заболевания. Поэтому и газовую атаку выдержали не все

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

После проведения спецоперации по спасению заложников 42 террориста было уничтожено, 751 заложник освобожден, 129 заложников погибли в ходе операции

После проведения спецоперации по спасению заложников 42 террориста было уничтожено, 751 заложник освобожден, 129 заложников погибли в ходе операции

Фото: Антон Денисов / ТАСС

23 октября 2003 года. Церемония открытия памятного знака у театрального центра на Дубровке, посвященного жертвам терроризма. Церемония прошла в годовщину захвата террористами зрительного зала театрального центра на Дубровке

23 октября 2003 года. Церемония открытия памятного знака у театрального центра на Дубровке, посвященного жертвам терроризма. Церемония прошла в годовщину захвата террористами зрительного зала театрального центра на Дубровке

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

12 февраля 2003 года. Судья Тверского районного суда Москвы Горбачева отказала в компенсации жертвам терактов. 15 октября 2012 года Следственный комитет РФ отказал в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц, отвечавших за проведение штурма

12 февраля 2003 года. Судья Тверского районного суда Москвы Горбачева отказала в компенсации жертвам терактов. 15 октября 2012 года Следственный комитет РФ отказал в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц, отвечавших за проведение штурма

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

22 октября 2003 года заочные обвинения в организации теракта были предъявлены чеченцам Шамилю Басаеву, Герихану Дудаеву и Хасану Закаеву. В пособничестве террористам обвинили находившегося в Катаре Зелимхана Яндарбиева. В 2004 году Яндарбиев погиб в Дохе при взрыве автомобиля. Шамиль Басаев убит в Ингушетии в 2006 году

22 октября 2003 года заочные обвинения в организации теракта были предъявлены чеченцам Шамилю Басаеву, Герихану Дудаеву и Хасану Закаеву. В пособничестве террористам обвинили находившегося в Катаре Зелимхана Яндарбиева. В 2004 году Яндарбиев погиб в Дохе при взрыве автомобиля. Шамиль Басаев убит в Ингушетии в 2006 году

Фото: Коммерсантъ / Михаил Почуев  /  купить фото

20 декабря 2011 года Европейский суд по правам человека взыскал с РФ компенсации в пользу 64 пострадавших при теракте около €1,24 млн (от €9 тыс. до €66 тыс. каждому)

20 декабря 2011 года Европейский суд по правам человека взыскал с РФ компенсации в пользу 64 пострадавших при теракте около €1,24 млн (от €9 тыс. до €66 тыс. каждому)

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

В марте 2017 года суд приговорил уроженца Чечни Хасана Закаева к 19 годам лишения свободы за то, что тот привез оружие для нападения на Театральный центр на Дубровке в 2002 году. Он был задержан случайно, спустя 12 лет после теракта. За это время он успел жениться и обзавестись детьми

В марте 2017 года суд приговорил уроженца Чечни Хасана Закаева к 19 годам лишения свободы за то, что тот привез оружие для нападения на Театральный центр на Дубровке в 2002 году. Он был задержан случайно, спустя 12 лет после теракта. За это время он успел жениться и обзавестись детьми

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

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23 октября. 21:05. К зданию Театрального центра на Дубровке подъехали три микроавтобуса. Вооруженные люди в камуфляже ворвались в концертный зал, на сцене в это время подходила к концу первая сцена второго действия мюзикла «Норд-Ост»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Террористы приступили к минированию, разрешив заложникам сделать звонки родным, чтобы те передали — за каждого убитого или раненого боевика они будут расстреливать 10 человек

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В первые минуты захвата некоторым заложникам удалось сбежать через окна

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Концертный зал сразу был оцеплен силами правоохранительных органов. О случившемся доложили президенту Владимиру Путину. Ночью 23 октября появилась информация о том, что отряд чеченских боевиков возглавляет Мовсар Бараев. На переговоры с террористами приехал подполковник Константин Васильев, предлагая себя в обмен на освобождение детей. Боевики расстреляли Васильева, не поверив его словам

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

24 октября. Террористы отпустили 15 детей, а также несколько десятков женщин, иностранцев и мусульман. Во время переговоров боевики выдвинули требования: прекратить военные действия и вывести войска из Чечни

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Одна из заложниц о смертнице: «Другая женщина, совсем молоденькая, даже бегала заложницам за женскими прокладками; видимо, это передал Красный Крест. А мне разрешила позвонить со своего телефона. При этом они все были обмотаны взрывчаткой, правда та, что постарше, говорила нам, что ей бы хотелось пожить, но если прикажут умереть, она это сделает. Говорила о том, что они были во многих театрах, смотрели "Чикаго", но там много иностранцев, а Масхадов приказал иностранцев не трогать. Жалела, что мы не досмотрим спектакль – мол, там только все началось, а самое интересное в конце»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Шахиджанян  /  купить фото

24 октября. Террористы потребовали обязательного участия в переговорах журналистки Анны Политковской, политиков Ирины Хакамады и Григория Явлинского. К зданию ДК приехали депутат Госдумы Иосиф Кобзон (справа), представители организации «Красный крест», врач Леонид Рошаль, политик Борис Немцов (слева). Боевики заявили, что готовы отпустить 50 заложников, если к ним прибудет глава администрации Чечни Ахмат Кадыров

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

25 октября. Владимир Путин провел совещание с главами МВД и ФСБ. Директор ФСБ Николай Патрушев заявил, что власти сохранят боевикам жизнь, если они освободят всех заложников
На фото: священнослужители на месте трагедии

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

«На вторые сутки иностранцев согнали на первый ряд, это было очень тяжело, потому что запах был невыносимым. Со сцены постоянно прыгали боевики нам на ноги, из рук у них все время выпадали автоматы, пистолеты. Мне даже показалось, что они не умеют правильно обращаться с оружием, потому что и стреляли они как-то неумело», — рассказывала «Ъ» одна из заложниц «Норд-Оста»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

25 октября. Помощник президента РФ по информационной политике Сергей Ястржембский (слева) на балконе штаба представителей силовых структур

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

26 октября. Рано утром начался штурм здания. Группа «Альфа» взорвала одну из внутренних стен театрального центра. Для нейтрализации боевиков был применен специальный газ

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

«Уже ранним утром мы сидели в забытьи, как вдруг послышались выстрелы со стороны центрального входа, мужчины побежали туда, дружно крича "Аллах акбар!", а женщины кольцом встали вокруг зала. Мы привычным движением сползли с кресел вниз, кто-то рядом со мной сказал: "Кажется, пахнет газом". Я быстро намочила шейный платок и стала дышать через него, а что случилось потом, не помню», — рассказывала заложница о штурме

Фото: Коммерсантъ / Сергей Лидов

26 октября. 7:00. Официальный представитель ФСБ Сергей Игнатченко сообщил, что центр находится под контролем спецслужб, а Мовсар Бараев и большая часть террористов уничтожены

Фото: Коммерсантъ / Сергей Лидов  /  купить фото

Родственники заложников читают списки пострадавших. После того как СМИ заговорили о том, что заложников потравили фентанилом (fentanylum), в этом было вынуждено признаться и руководство Минздрава. Заложники, как объяснили потом медицинские чиновники, голодали, недосыпали, испытывали недостаток в воде и кислороде, переживали тяжелейший стресс, у многих обострились хронические заболевания. Поэтому и газовую атаку выдержали не все

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

После проведения спецоперации по спасению заложников 42 террориста было уничтожено, 751 заложник освобожден, 129 заложников погибли в ходе операции

Фото: Антон Денисов / ТАСС

23 октября 2003 года. Церемония открытия памятного знака у театрального центра на Дубровке, посвященного жертвам терроризма. Церемония прошла в годовщину захвата террористами зрительного зала театрального центра на Дубровке

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

12 февраля 2003 года. Судья Тверского районного суда Москвы Горбачева отказала в компенсации жертвам терактов. 15 октября 2012 года Следственный комитет РФ отказал в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц, отвечавших за проведение штурма

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

22 октября 2003 года заочные обвинения в организации теракта были предъявлены чеченцам Шамилю Басаеву, Герихану Дудаеву и Хасану Закаеву. В пособничестве террористам обвинили находившегося в Катаре Зелимхана Яндарбиева. В 2004 году Яндарбиев погиб в Дохе при взрыве автомобиля. Шамиль Басаев убит в Ингушетии в 2006 году

Фото: Коммерсантъ / Михаил Почуев  /  купить фото

20 декабря 2011 года Европейский суд по правам человека взыскал с РФ компенсации в пользу 64 пострадавших при теракте около €1,24 млн (от €9 тыс. до €66 тыс. каждому)

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

В марте 2017 года суд приговорил уроженца Чечни Хасана Закаева к 19 годам лишения свободы за то, что тот привез оружие для нападения на Театральный центр на Дубровке в 2002 году. Он был задержан случайно, спустя 12 лет после теракта. За это время он успел жениться и обзавестись детьми

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

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