Фигурант дела о захвате «Норд-Оста» вышел на свободу после 20 лет колонии

Осужденный по делу о захвате «Норд-Оста» Алихан Межиев вышел на свободу после 22 лет колонии, полностью отбыв назначенное наказание, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах. По словам собеседника издания, Межиева отпустили в октябре 2024 года. Его срок исчислялся с ноября 2002 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Машков / ТАСС Фото: Юрий Машков / ТАСС

Алихан Межиев был приговорен к 22 годам тюрьмы за подрыв автомобиля у «Макдоналдса» в Москве в октябре 2002 года, а также за пособничество террористам, захватившим заложников в Театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» 23–26 октября 2002 года. Тогда боевики во главе с Мовсаром Бараевым удерживали 912 человек. Было принято решение о проведении спецоперации, в ходе которой ликвидировали террористов, освободив большинство заложников, но 130 человек погибли. Межиев частично признал вину.