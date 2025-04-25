В Yahoo заявили о готовности купить браузер Chrome

Генеральный менеджер проекта Yahoo Search Брайан Провост, поддерживаемый владельцем Apollo Global Management Inc., будет претендовать на покупку веб-браузера Chrome, если федеральный суд постановит продать его по делу о монополии. Его слова приводит Bloomberg. По оценкам Yahoo, цена продажи браузера составит десятки миллиардов долларов.

Как отметили в Bloomberg, Yahoo лидировала в поисковом рынке в начале 2000-х, но позже утратила позиции, уступив Google. Компанию неоднократно продавали, пока в 2021 году её не приобрела Apollo Global Management у Verizon Communications Inc.

Под руководством Apollo Yahoo работает разработкой собственного браузера, который пока находится в стадии создания, отметил Брайан Провост. Кроме того, компания изучала возможность покупки браузера и сразу заинтересовалась Chrome, как только об этом публично заговорили.

Ранее судья Амит Мехта признал Google виновной в незаконной монополизации и рассматривает предложения антимонопольщиков. Минюст США требует продать браузер Chrome. Создатель CHatGPT — компания OpenAI также заинтересована в покупке браузера.