Рейтинг крупнейших компаний Свердловской области по динамике роста

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Полный рейтинг

Методика подготовки рейтинга

Объектом исследования стали крупные компании — представители ключевых сфер экономики, зарегистрированные в Свердловской области и/или имеющие на территории региона основные производственные мощности и обеспечившие выручку за 2023 год не менее 5 млрд руб.

Источник базовых показателей — система профессионального анализа рынков и компаний «СПАРК-Интерфакс», основными партнерами которой являются Федеральная налоговая служба и Государственный инфоресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ресурс БФО), Федеральное казначейство, Верховный суд РФ, Центральный банк, Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и другие, в числе которых министерства и ведомства, ключевые СМИ и сами компании. Мы исследуем отчетность по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), неконсолидированную. В рейтинге могут встречаться юридические лица, входящие в один холдинг или группу компаний, если каждое из них удовлетворяет входным параметрам.

В выборку включены фирмы, существующие на рынке не менее трех лет. В связи с ограничением доступа к информации (из-за сложностей с раскрытием финансовых показателей после начавшегося санкционного давления на Россию) компании в рейтинге ранжируются по полученной в 2023 году выручке (тыс. руб.). Рядом с основным местом компании в представленном рейтинге обозначено ее место по выручке, полученной в 2024 году. 10 компаний не опубликовали отчетность за прошлый год.

Показатели рентабельности реализации рассчитаны сотрудниками редакции на базе чистой прибыли компаний за каждый из представленных годов. При желании читатель может рассчитать рентабельность, опираясь на величины выручки, также приведенные в таблице. Данные скомпонованы по наименованию показателя, чтобы прослеживалась их динамика из года в год.

Рентабельность реализации — отношение чистой прибыли за период к выручке за период. Данный показатель дает представление о том, какова доля чистой прибыли в каждом рубле выручки компании.