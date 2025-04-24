Под Белгородом после атаки ВСУ загорелся храмовый комплекс «Новый Иерусалим»

В Белгородской области горит комплекс «Новый Иерусалим». Об этом ТАСС сообщил представитель храмового комплекса. Деревянные здания располагаются на Михеевской горе в селе Сухарево, в 30 км от города Валуйки в Белгородской области. Как заявил собеседник агентства, пожар начался после обстрела.

Пострадавших нет, заявил агентству заместитель главы администрации Валуйского округа Сергей Слесаренко. Когда пожарные приехали на место, начался очередной обстрел, сказал господин Слесаренко. «В целях безопасности людей пока не можем приступить к тушению»,— сказал он.

В Белгородской митрополии РПЦ заявили, что пожар начался после прилета БПЛА. «Местные жители пытаются потушить возгорание, но беспилотники продолжают атаковать храм»,— написали представители митрополии на странице в сети«ВКонтакте».

МЧС Белгородской области в 22:13 мск сообщало о ракетной опасности. В 22:03 мск на всей территории Белгородской области была объявлена опасность атаки БПЛА.

«Новый Иерусалим» — это репродукция библейского Иерусалима. Комплекс начали возводить в 2001 году.