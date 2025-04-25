В магазине президента США начали продавать футболки и кепки «Трамп 2028»

В магазине президента США Дональда Трампа Trump Store начали продавать футболки и кепки с надписями «Трамп 2028». Головной убор стоит $50. На футболке стоимостью $36 под фразой с датой и именем президента находится надпись: «Перепишите правила».

«Будущее выглядит светлым!»,— указано в описании футболки. «Сделай заявление с помощью этой кепки, сделанной в Америке»,— гласит описание головного убора. Футболка представлена в двух цветах: синем и красном. Кепка же представлена только в красном цвете.

В феврале сообщалось, что сторонники президента США Дональда Трампа намерены переписать конституцию страны, чтобы тот мог переизбираться на третий срок, передает телекомпания NBC. В конце марта об этом заявил и сам господин Трамп. Он сказал, что «не шутит», говоря о своем третьем сроке. Желание переизбираться он сам мотивировал просьбами граждан Соединенных Штатов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп отбросил шутки в сторону».