Спрос на кофе навынос вырос на 11% несмотря на рост цен

В первом квартале 2025 года продажи кофе навынос в России увеличились на 11% в годовом сравнении, подсчитала «Платформа ОФД». При этом средний чек вырос на 12%, до 197 руб., а в премиальных сетях — до 301 руб.

Основной причиной подорожания стал рост биржевых цен на необжаренный кофе: биржевые цены на бразильскую арабику поднялась до $4 за фунт против $2–2,4 в 2024 году. Это связано с неурожаем в Бразилии и Вьетнаме. Однако крупные сети пока сдерживают резкое повышение цен за счет оптовых закупок.

Потребление кофе в России остается низким — 1,5 кг на человека в год против 5–7 кг в Европе и США. При этом розничные продажи зернового и растворимого кофе снизились на 3%, хотя выручка выросла на 10% из-за подорожания.

В Metro продажи зернового кофе увеличились на 37%, в «Ленте» и «Перекрестке» также зафиксирован рост. Потребители чаще готовят кофе дома: в 2024 году покупки кофемашин выросли на 30%.

Подробнее об этом — в материале «Торговля на ходу».