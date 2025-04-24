Минтранс предложил выделить воздушное пространство для БПЛА

Минтранс опубликовал проект закона, которым предлагается установить новый класс воздушного пространства для гражданских БПЛА. Проект предполагает выделить для них класс H и разрешить полеты пилотируемых воздушных судов на скорости не более 450 км/ч.

Если проект закона примут, то при выполнении полетов в классе H не нужно будет запрашивать разрешение на использование воздушного пространства, а также заниматься рассредоточением дронов в воздушном пространстве — эшелонированием. Проект также не требует для полетов постоянной двухсторонней радиосвязи с органом обслуживания воздушного движения.

Также Минтранс предложил выделить для БПЛА класс G. Планируется, что полеты в этом классе будут проходить на высоте выше 150 м. Проект сейчас проходит этап общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы.

Росавиация предлагала выделить класс воздушного пространства для беспилотников еще в ноябре 2024 года. Также в агентстве начали разрабатывать новые нормы летной годности, которые позволят на основании рискориентированного подхода упростить процедуру сертификации для некоторых областей применения дронов.