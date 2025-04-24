Лучшим фильмом по версии ММКФ стал индийский «Элизиум»

Кинокартина «Элизиум» индийского режиссера Прадипа Курбы удостоена награды в номинации «Лучший фильм» на 47-м Московском международном кинофестивале (ММКФ). Сам господин Курба победил в номинации «Лучшая режиссерская работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фильм «Мужу привет» режиссера Антона Маслова победил в конкурсе «Русские премьеры». Главные роли в кинокартине сыграли Юлия Пересильд и Владимир Вдовиченков.

Лучшим актером на фестивале признан Евгений Цыганов. Испанская актриса Мария Родригес Сото победила в номинации «Лучшее исполнение женской роли». Почетную награду «За вклад в мировой кинематограф» получил Владимир Ильин.

Церемония вручения прошла сегодня, 24 апреля, в театре «Россия». Фестиваль открылся 17 апреля. Впервые ММКФ прошел в 1935 году под руководством режиссера Сергея Эйзенштейна. С 1999-го президентом фестиваля назначен режиссер Никита Михалков.