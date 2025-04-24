Лучшими актерами по версии ММКФ стали Евгений Цыганов и Мария Родригес Сото

Российский актер Евгений Цыганов стал победителем в номинации «Лучшее исполнение мужской роли» на 47-м Московском международном кинофестивале (ММКФ). Актриса из Испании Мария Родригес Сото одержала победу в номинации «Лучшее исполнение женской роли».

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Евгений Цыганов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Евгений Цыганов получил награду за роль в экранизации романа Л. Н. Толстого «Семейное счастье», его испанская коллега — за участие в фильме «Дом в огне».

Церемония вручения проходит сегодня, 24 апреля, в театре «Россия». Фестиваль открылся 17 апреля. Впервые ММКФ прошел в 1935 году под председательством режиссера Сергея Эйзенштейна. С 1999-го президентом фестиваля является режиссер Никита Михалков.

Об участии российских кинокартин в ММКФ — в материале «Ъ» «Семейное счастье, планета и собака».