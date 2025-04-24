На ММКФ вручили награду лучшему режиссеру

Сегодня, 24 апреля, прошла торжественная церемония закрытия 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Лучшим режиссером стал Прадип Курба из Индии. Ему вручили награду за ленту «Элизиум».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Член жюри Алексей Герман-младший назвал картину невероятно смелой, а режиссера — необыкновенно чувственным. «Он убрал все модные нарративы, темы, и снимал просто про жизнь людей, их чувства, эмоции, и сделал великое кино»,— сказал господин Герман-младший во время награждения.

«Элизиум» получил приз «Золотой святой Георгий», который вручают за лучший фильм. Также лента завоевала приз NETPAC Ассоциации азиатского кино. Прадипу Курбе его вручили с формулировкой «За философское изображение жизни и смерти посредством блестящего поэтического языка кино, наполненного сатирой и юмором», передавала «Российская газета».

Российский актер Евгений Цыганов на фестивале стал победителем в номинации «Лучшее исполнение мужской роли». Актриса из Испании Мария Родригес Сото — в номинации «Лучшее исполнение женской роли».