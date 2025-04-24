«Коммерсантъ» наградил лучших юристов страны

Издательский дом «Коммерсантъ» впервые провел церемонию награждения лидеров юридического рейтинга «Ъ». Мероприятие прошло 23 апреля в отеле Four Seasons Moscow.

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Рейтинг «Ъ» «Лидеры рынка юридических услуг России» публикуется ежегодно. Исследование проводится на основе результатов проектной деятельности ведущих представителей российского юридического бизнеса за прошедший год. Рейтинг разделен на три категории: «Лучшие юридические практики», «Лучшие отраслевые практики» и «Лучшие юристы». По каждой из категорий сформированы федеральный и региональный топ-листы.

Подробнее ознакомиться с рейтингом можно в материале «Ъ».