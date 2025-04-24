Совместителей сократят как всех

Правительство вчера внесло в Госдуму проект поправок к Трудовому кодексу (ТК), которые позволят дать совместителям дополнительные права при сокращении штата работодателем. Теперь они, как и обычные работники, смогут претендовать на выплату среднего месячного заработка за период трудоустройства до трех или шести месяцев. Основанием для разработки законопроекта стало решение Конституционного суда по делу работника соцорганизации Крайнего Севера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Расстаться с совместителем теперь будет не проще, чем уволить штатного сотрудника

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Расстаться с совместителем теперь будет не проще, чем уволить штатного сотрудника

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Правительство 24 апреля внесло на рассмотрение Госдумы проект федерального закона «О внесении изменений в ТК РФ». С помощью поправок Белый дом планирует уравнять в правах при сокращении штата обычных работников и тех, кто трудоустроен по совместительству. Разработкой законопроекта Минтруд занялся во исполнение решения Конституционного суда от 22 ноября 2024 года №54-П.

Тогда, напомним, суд вынес его по делу Вячеслава Сергеева, социального работника государственного центра соцобслуживания одного из регионов Карелии. В 2021 году в центре сократили штат сотрудников — и господина Сергеева уволили, выплатив ему выходное пособие в размере среднего месячного заработка. При этом работодатель отказался выплачивать ему также средний заработок за второй-шестой месяцы, сославшись на то, что на момент сокращения работник также работал в другой компании по совместительству.

Проиграв дела в нижестоящих судебных инстанциях, господин Сергеев обратился в Конституционный суд — и предложил ему проверить конституционность положений ст. 318 ТК. Она, напомним, описывает порядок выплаты компенсаций при сокращении штатов работникам Крайнего Севера и не конкретизирует, есть ли у работодателя обязательства относительно совместителей в такой ситуации.

КС согласился с доводами истца и постановил добавить соответствующее уточнение как в ст. 318 ТК, так и в связанную с ней ст. 178 ТК. При этом благодаря внесению правок в ст. 178 ТК предложенная КС норма распространится не только на отдельные территории Крайнего Севера, но и на всю страну в целом. Поэтому теперь работники, которые на момент сокращения штатов или ликвидации оформлены на работу «по совместительству», смогут претендовать на выплату среднего месячного заработка за период до полугода на Крайнем Севере и до трех месяцев — на остальных территориях при выполнении ими всех условий.

Как отмечает руководитель практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова, выплата такой компенсации требует от уволенного постановки на учет в государственной службе занятости — и мало кто готов на практике этим заниматься.«Сами работодатели при этом имеют возможность уволить совместителя другим способом, который также позволяет выплатить ему иные компенсации»,— говорит она.

Тем не менее, отмечает госпожа Иванова, логика решения КС понятна: по ТК совместителям полагаются такие же права на отпуска и больничные, как и обычным работникам, поэтому единообразие должно распространяться и на ситуации с сокращением штата.

Как отмечает эксперт ЦМАКП Игорь Полевой, численность работающих по совместительству в последние годы подросла — из-за дефицита кадров. «Сейчас в стране, по данным Росстата, так работает около 600 тыс. человек» — говорит он. Это, отметим, порядка 1% занятых в РФ. Впрочем, как отмечает господин Полевой, гораздо более популярным является совместительство, при котором взаимоотношения работника и работодателя оформляются гражданско-правовым договором — и на такие случаи новая норма ТК распространяться не будет.

Анастасия Мануйлова