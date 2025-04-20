Круговорот корпоративных секретов

40% российских работников считают возможным использование «чувствительной» информации, полученной в ходе работы на своего прежнего работодателя, на новом месте работы. Среди топ-менеджеров готовы к такой практике большинство (67%), среди линейных специалистов — 37%. С учетом роста текучки на нынешнем рынке труда это может потребовать от компаний более эффективного контроля за информационной безопасностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Только треть российских работников считают недопустимым использовать на новом месте работы служебную информацию, которую они получили от прежнего работодателя. Это следует из результатов совместного опроса, который провели hh.ru и компания Staffcop. В нем приняли участие более 2 тыс. российских соискателей. Из них 75% — специалисты и рядовые сотрудники, 21% — руководители группы или отдела, 4% — топ-менеджеры.

Как следует из ответов респондентов, абсолютное большинство (93%) не сталкивалось с просьбой предоставить рабочие документы, клиентские кейсы или коммерческие предложения с прошлого места работы при трудоустройстве на новую позицию. О факте таких запросов упомянули только 5%. При этом топ-менеджерам предлагают поделиться информацией чаще, чем рядовым сотрудникам,— среди первых с подобными запросами сталкивались 11%, среди вторых — только 3%.

Отметим, что при этом 40% опрошенных считают, что информацию с прежнего места работы в целом можно было бы использовать в другой компании,— конечный ответ на этот вопрос зависел бы от ее типа. Еще 11% готовы пойти на это, если вырастет их продуктивность. Треть опрошенных соискателей считают, что так делать недопустимо. Среди топ-менеджеров тех, кто относится к конфиденциальности более гибко, оказалось большинство (67%), хотя по мере понижения статуса этот показатель падает. Среди руководителей групп таковых уже только 47%, среди линейных сотрудников — 37%.

Это, помимо прочего, отражает и наличие доступа к «чувствительной» информации — более половины (56%) тех, кто регулярно работает с конфиденциальной информацией, являются топ-менеджерами. В целом 32% сотрудников регулярно работают с конфиденциальной информацией, почти столько же (37%) никогда не имели к ней доступа.

Чаще всего сотрудники имеют доступ к внутренним отчетам (73%), клиентской базе (55%), финансовым данным компании (42%), технической информации (40%). Реже всего — к базе МВД, личным персональным данным и медкартам — таких лишь 4%.

Большинство сотрудников (79%) перед уходом из компании не сохраняли у себя рабочую информацию, 3% сделали это случайно или по привычке, 4% забрали данные специально. У 14% сотрудников остались файлы в почте, облаке, на личных устройствах. При этом о полной блокировке доступа к информации прежнего работодателя сообщила треть респондентов (33%), 11% сохраняли его некоторое время.

Как отмечает замгендиректора «СКБ Контур» Михаил Добровольский, если у работников остается доступ к корпоративной информации после увольнения, то в компаниях не действуют регламенты по работе с учетными записями, притом что «блокировка учетных записей и доступов — это базовая задача информационной безопасности, которая приносит немалую пользу при невысоких затратах». Как отмечает партнер компании Cornerstone Владислав Быханов, в попытке обезопасить себя многие компании предлагают работникам при трудоустройстве подписать соглашение, согласно которому они не имеют права выходить с прямыми предложениями к клиентам компании, когда они из нее уволятся.

«Но на практике это легко обойти, поэтому многие даже в этом случае уносят с собой, например, клиентские базы»,— отмечает эксперт.

Отметим, в перспективе проблема несанкционированной передачи данных при смене работы может только обостриться — оборот рабочей силы на российском рынке труда за последние несколько лет значительно вырос, достигнув исторического максимума. Этому способствует дефицит работников и значительно превышающее их численность количество открытых вакансий — по оценкам ЦМАКП, число последних в 2024 году могло доходить до 2 млн.

Анастасия Мануйлова