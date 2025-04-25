Софт заметно обрусел

Уровень импортозамещения иностранного ПО на объектах критической информационной инфраструктуры в крупных банках достигает уже 90%, считают опрошенные “Ъ” эксперты. В средних кредитных организациях этот показатель составляет около 60%, тогда как в малых пока не превышает 50%. Это может быть связано с недостаточным количеством аналогов отечественного аппаратного обеспечения, а также с низкой зрелостью решений, которые могут функционировать в высоконагруженных системах банков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Председатель правления Россельхозбанка Борис Листов рассказал “Ъ”, что банк полностью импортозаместил ПО на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (ЗОКИИ), потратив на это 20,5 млрд руб. в прошлом году. Всего с 2021 года инвестиции «в цифровую трансформацию» составили более 80 млрд руб., добавил господин Листов.

1 января 2025 года прошел срок, до которого по указу Владимира Путина банки с госучастием должны были перейти на российское ПО в части КИИ.

В пресс-службе ВТБ “Ъ” сказали, что всего на отечественные разработки перевели более 850 тыс. «компонентов IT-ландшафта, относящихся к 760 информационным системам банка», что составляет 91% «целевых информационных систем». В банке добавили, что оптимизировали затраты «непосредственно на сами решения, построенные на открытых технологиях», а также отказались от «использования дорогостоящего и высокопроизводительного серверного оборудования» и перешли на «использование отечественной техники чуть меньшей производительности». По словам представителя ВТБ, экономический эффект от таких действий составил 180 млрд руб. до 2030 года.

В «Сбере» “Ъ” заявили, что полностью заместили «автоматизированные системы» на ЗОКИИ в рамках программы импортозамещения. В Газпромбанке, ПСБ, «Дом.РФ», Новикомбанке не ответили на запрос “Ъ”.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко сказал “Ъ”, что правительство «перешло к активному внедрению отечественных решений». «Российский финансовый рынок является одним из лидеров цифровой трансформации среди всех отраслей экономики»,— добавил господин Григоренко.

По оценке IT-компании «Рексофт», общий объем финансирования импортозамещения в российском банковском секторе составляет свыше 0,7–1 трлн руб., говорит “Ъ” бизнес-архитектор департамента «Банки и финансы» компании Елена Голяева.

При этом, по ее словам, уровень импортозамещения варьируется в зависимости от размера банка: крупные организации достигли 90% замещения, средние — около 60%, тогда как малые кредитные учреждения пока не превышают 50%.

С такой оценкой уровня импортозамещения соглашается и гендиректор Bell Integrator (входит в ГК Softline) Юрий Латин: «Средний уровень в крупнейших банках находится в диапазоне 80% в критически важных сегментах банковской инфраструктуры, таких как платежные системы, расчетно-кассовое обслуживание и управление рисками, тогда как в остальных банках, особенно в небольших и региональных, уровень составляет около 60%».

«Во многом задача импортозамещения была решена через переход на микросервисную архитектуру»,— объясняет президент Ассоциации банков России (выходит более 220 банков) Анатолий Козлачков. При этом, по его словам, импортозамещение специализированного ПО продвигается крайне неравномерно: «Например, ПО для дистанционного обслуживания и средства защиты заменили относительно быстро. А вот системы управления базами данных, на базе которых цифровая банковская деятельность и ведется, заменить не получается, потому что, с одной стороны, решений такого класса немного, а с другой — нет опыта настолько крупных миграций».

Большая часть российского ПО рассчитана и успешно покрывает потребности малого и среднего бизнеса, добавляет господин Козлачков: «А с решениями, которые способны качественно функционировать в высоконагруженных системах банков, обрабатывающих десятки тысяч операций в секунду, были проблемы». Другими препятствиями руководитель управления развития технологий Ассоциации ФинТех (объединяет 49 компаний) Олег Моргун называет кадровый дефицит, а также недостаточное количество аналогов отечественного аппаратного обеспечения.

«Можно отметить и то, что внедренные за последние годы решения уже не соответствуют современным требованиям к ИИ-инфраструктуре: не хватает как моделей, так и специализированного оборудования»,— добавляет госпожа Голяева.

Алексей Жабин, Юлия Пославская