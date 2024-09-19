Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Банки удостоверятся в российском

Отрасль тестирует импортозамещение центров Microsoft для работы с софтом

Российские софтверные компании представили отечественные решения для банков по замене удостоверяющих центров Microsoft, выдающих сертификаты для работы с операционной системой Windows. Без таких сертификатов работа кредитной организации может быть заблокирована в случае отключения продуктов Microsoft. Кроме того, системно значимые банки с начала следующего года обязаны будут перейти на отечественные сертификаты. При этом отечественные программы уже прошли пилотирование в банках, готовы к промышленной эксплуатации и могут работать как параллельно с продуктом Microsoft, так и полностью заменить его.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Российские производители программного обеспечения готовы внедрять в кредитных организациях удостоверяющие центры (УЦ), которые смогут выпускать сертификаты для работы с различными операционными системами (ОС), прежде всего Windows и Linux. Компания SafeTech заявила о завершении пилотного проекта по установке в одном из российских банков УЦ в среду, 18 сентября, на проходящем в Санкт-Петербурге PKI-форуме. Аналогичный продукт предлагает российским банкам и компания Aladdin Enterprise.

Как пояснили “Ъ” в SafeTech, эти сертификаты необходимы для того, чтобы компьютеры при обращении друг к другу «получали подтверждение, что адресат именно тот, за кого себя выдает». Это работает как при общении банка с клиентами (мобильный банк, ДБО, банкоматы и т. д.), так и при операциях внутри банка.

«Сегодня удостоверяющие центры Microsoft CA, которые представляют собой ПО, установленное в банке, продолжают выпускать сертификаты, но если Microsoft каким-то образом отключит эти УЦ, то в банке, работающем на Windows, перестанет работать буквально все»,— пояснили в SafeTech.

При этом в компании отметили, что их решение может работать параллельно с Microsoft CA, постепенно его заменяя, поскольку к 1 января все системно значимые кредитные организации (СЗКО) должны перейти на использование отечественных сертификатов. Что касается остальных банков, то они теоретически могут продолжать работать на Microsoft CA, но далеко не у всех из них бессрочная лицензия Windows, и когда она истечет, им придется искать решение. По словам руководителя продукта «Aladdin Enterprise CA — корпоративный центр сертификации» Дениса Полушина, многие банки сейчас фактически стали IT-финансовыми корпорациями, где есть собственный штат разработчиков, но создание собственного решения требует больших вложений и времени. Как отмечает гендиректор SafeTech Денис Калемберг, особенности внедрения таких удостоверяющих центров в кредитных организациях заключается в специфике банковской инфраструктуры с необходимостью выпуска сертификатов для разных типов оборудования — серверов, корпоративных сетей, модулей шифрования и тому подобное, что означает поддержку различных протоколов.

Разработчки ПО отмечают, что проблема миграции с Microsoft CA для российского рынка более чем актуальна.

Причем со стороны финансового сектора, как банков, так и брокеров и страховых компаний, интерес высокий. По словам директора по информационным технологиям Ингосстрах-банка Евгения Маскалева, банк в рамках импортозамещения рассматривает ОС на базе Linux, не являясь при этом СЗКО. «Удостоверяющий центр на базе российского решения нам интересен и рассматриваем его в будущем»,— говорит он. «УЦ Мосбиржи уже месяц выпускает боевые сертификаты с использованием Linux»,— отмечает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.

Как банки продвинулись в импортозамещении оборудования

Эксперты также подтверждают необходимость в срочной замене сертификатов от Microsoft отечественными. По словам управляющего RTM Group Евгения Царева, поддержки Microsoft в России больше нет, спокойно продолжать работать с ними нельзя, нужно их менять, поэтому необходимо переходить на российские продукты. «Отечественных аналогов на данный момент не очень много, особенно тех, которые были бы удобными и полнофункциональными»,— говорит он. Как указывает Роман Прохоров, особенность решения SafeTech в совмещении «в одном флаконе» сертификатов разных операционных систем.

Максим Буйлов

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...