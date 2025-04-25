В правительстве обсудили подготовку к юбилею Владимира Жириновского

В правительстве РФ 24 апреля прошло рабочее совещание под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко, темой которого стала подготовка к празднованию юбилея покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского (25 апреля 2026 года ему бы исполнилось 80 лет). В мероприятии приняли участие нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, руководство центрального аппарата партии, члены оргкомитета по подготовке празднования юбилея политика — представители министерств культуры, транспорта, просвещения, науки и образования, цифрового развития, иностранных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Напомним, указ о проведении мероприятий, посвященных празднованию юбилея Владимира Жириновского, президент Владимир Путин подписал в ноябре прошлого года. Оргкомитет по подготовке памятных торжеств возглавил спикер Госдумы Вячеслав Володин, а его заместителем стал Леонид Слуцкий. Первое заседание оргкомитета прошло в декабре 2024 года на полях юбилейной выставки на ВДНХ «ЛДПР: 35 лет с народом». На втором заседании оргкомитета, которое состоится 14 мая под руководством господина Володина, как ожидается, будет утвержден план конкретных мероприятий, включающий памятный концерт в Большом театре, «русский бал» в Центральном выставочном зале «Манеж» с участием кадетов, спектакль в память об основателе ЛДПР с гастролями по стране, учреждение новых грантов для студентов-политологов и т. д. После этого, как сообщил господин Слуцкий, план мероприятий будет передан на подпись президенту.

79-ю годовщину со дня рождения Владимира Жириновского ЛДПР отметит в пятницу, 25 апреля, торжественным митингом-концертом, на котором также будет дан старт партийной избирательной кампании 2026 года.

Ксения Веретенникова