Новак поручил выработать среднесрочные меры поддержки угольной отрасли

Вице-премьер России Александр Новак поручил проработать предложенные Минэнерго меры по повышению эффективности угольной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ходе заседания, на котором обсудили ситуацию в угольной отрасли, вице-премьер выслушал региональные власти, представителей отрасли и законодательные органы. Все стороны поделились своими дополнениями к предложениям Минэнерго, которые содержали среднесрочные меры поддержки по стабилизации предприятий угольной промышленности. Особое внимание пообещали уделить вопросам безопасности в шахтах и на разрезах.

«Правительство держит на контроле ситуацию с социальной стабильностью в регионах угледобычи. Необходимо в случае необходимости принимать превентивные меры с точки зрения оценки текущей ситуации и прогноза на ближайшую перспективу»,— сказал Александр Новак. Помочь сохранению стабильной работы предприятий должен опыт, полученный в период пандемии коронавируса.