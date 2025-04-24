Жителям Курской области выделят более 1 млрд рублей на компенсацию аренды жилья

Правительство выделит 1,3 млрд руб. на компенсацию аренды жилья населению Курской области. Это касается жителей региона, которые были вынуждены покинуть свои дома, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он обратил внимание на важность оперативной отправки средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Прошу Министерство финансов и Министерство строительства как можно быстрее довести средства до региона, чтобы соответствующие выплаты получили все, кому они предназначены. Люди на эту материальную помощь очень рассчитывают. Она должна быть оказана без задержек»,— сказал господин Мишустин в ходе заседания правительства.

По его словам, расходы на аренду жилья являются серьезной нагрузкой на бюджет курских семей. Премьер-министр подчеркнул, что о всесторонней помощи жителям приграничья президент Владимир Путин говорил на встрече с главами муниципальных образований.

О ситуации в Курской области — в материале «Ъ» «КТО не дает вернуться».