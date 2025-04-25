У Дальнего Востока двоится в энергоснабжении

По данным “Ъ”, Минэнерго предлагает два сценария строительства 750 ГВт новых ТЭС на Дальнем Востоке — на российском оборудовании или с участием иностранных поставщиков. Новые энергоблоки нужны региону к 2030 году, чтобы решить проблему складывающегося там энергодефицита. Совокупный CAPEX наиболее дорогого варианта строительства с российскими турбинами превысит 436 млрд руб. При реализации всего запланированного объема мощности на базе российского оборудования рынок будет доплачивать по 85 млрд руб. в год, оценивают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоимость и соблюдение сроков строительства новой генерации на Дальнем Востоке будут зависеть от требований к локализации оборудования

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Стоимость и соблюдение сроков строительства новой генерации на Дальнем Востоке будут зависеть от требований к локализации оборудования

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Минэнерго разработало два варианта проведения отборов по строительству новой генерации на энергодефицитном Дальнем Востоке — с высоким уровнем локализации генерирующего оборудования и без соблюдения требований по локализации. CAPEX проектов будет зависеть от того, какое решение по требованиям к локализации будет принято на правительственной комиссии по развитию электроэнергетики, которая пройдет 29 апреля. В Минэнерго “Ъ” сообщили, что конкурсы планируется провести в течение двух-трех месяцев.

По оценкам «Системного оператора» (СО, диспетчер энергосистемы), к 2030 году в объединенной энергосистеме Востока нужно построить не менее 678 МВт новой базовой генерации и еще около 1,7 ГВт зеленой генерации.

За последние годы в энергосистеме РФ образовался ряд локальных энергодефицитов — на юге, на Дальнем Востоке и в Сибири. Новая генерация в ДФО будет строиться по механизму конкурентного отбора мощности новой генерации (КОМ НГ), который был разработан для точечного закрытия дефицитов в энергосистеме. Параметры для каждого отбора утверждает правительство. При отборах в ДФО правкомиссии будет предложено установить базовый уровень нормы доходности в зависимости от степени локализации оборудования: 14% для локализованных проектов, 12% — для нелокализованных, следует из материалов к заседанию. Инвестор, победивший в отборе, окупает вложения за счет оптового энергорынка, который платит надбавку за мощность новых объектов.

Инвесторам будет предложено три локации для размещения угольной или газовой генерации: в центральном энергорайоне Якутии мощностью 233–250 МВт, в энергорайоне за контролируемым сечением «ПримГРЭС—Юг» (Приморье) на 242–250 МВт и за сечением «Переход через Амур» (Хабаровский край) от 203–250 МВт.

Наиболее дорогая генерация будет строиться в Якутии: удельный CAPEX проекта составит 1,235 млн руб. за 1 кВт в локализованной версии, 951 тыс. руб. за 1 кВт — без соблюдения требований по локализации. Поставка мощности на рынок должна начаться не позднее 1 ноября 2029 года. Новая ТЭС мощностью 242–250 МВт в Приморье обойдется энергорынку в 191 тыс. руб. за 1 кВт при соблюдении уровня локализации, в 144 тыс. руб. за 1 кВт — без локализации. ТЭС должна быть запущена не позднее 1 декабря 2026 года. В энергорайоне за сечением «Переход через Амур» удельный CAPEX новой ТЭС мощностью 203–250 МВт составит 753 тыс. и 580 тыс. руб. за 1 кВт соответственно. Дата начала поставки мощности — 1 июля 2030 года.

Источники “Ъ”, знакомые с предложениями Минэнерго, говорят, что с высокой долей вероятности будет принят вариант с локализованным оборудованием.

Прежние отборы по строительству новой генерации в энергодефицитных районах пользовались низким спросом у генкомпаний из-за низкого CAPEX. В этот раз источники “Ъ” на энергорынке также не ожидают большого ажиотажа по заявкам.

В «Газпром энергохолдинге» и «Интер РАО» “Ъ” сообщили, что не планируют участвовать в отборах. В Сибирской генерирующей компании (СГК), «РусГидро» и АЛРОСА свои планы не комментировали. В «Т Плюс» отметили свой интерес к газовым активам, добавив, что «текущие финансовые возможности не позволяют компании начинать капиталоемкие инвестиционные проекты». В «Сообществе потребителей энергии» (лобби крупных промпотребителей) считают, что для минимизации стоимости и соблюдения сроков строительства требования к локализации оборудования в отборах для покрытия энергодефицитов необходимо ослабить.

По оценкам директора Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергея Сасима, максимальная стоимость строительства 750 МВт мощности колеблется от 335,4 млрд руб. в случае использования импортного оборудования до 436,4 млрд руб. при локализации. При реализации всего запланированного объема мощности на базе российского оборудования рынок будет доплачивать по 85 млрд руб. в год, подсчитал он.

Однако, по его прогнозу, гарантированно на конкурсной основе пока можно обеспечить строительство менее половины от запланированного объема генерации. Так, долговая нагрузка «РусГидро» (основной владелец генерации на Дальнем Востоке), скорее всего, не позволит взять на себя дополнительные инвестобязательства. Потенциально на строительство генерации в Якутии может претендовать АЛРОСА, но ее инвестиционного потенциала, скорее всего, хватит только на 80 МВт, то есть на треть запланированного объема. Наиболее вероятным кандидатом на строительство ТЭС в Приморье, скорее всего, станет СГК, которая в состоянии реализовать весь запланированный объем генерации, полагает господин Сасим. Что касается энергообъектов в Хабаровском крае, то кандидатов для их строительства на добровольной конкурсной основе, по его мнению, пока нет.

Татьяна Дятел