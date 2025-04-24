МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с «евротройкой» по ядерной программе

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что по итогам консультаций с коллегами из России и Китая готов возобновить диалог с «евротройкой» (Франция, Великобритания, Германия) по иранской ядерной программе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vahid Salemi / AP Фото: Vahid Salemi / AP

«После моих недавних консультаций в Москве и Пекине я готов предпринять первые шаги, связанные с визитами в Париж, Берлин и Лондон. Я был готов это сделать до того, как Иран начал непрямой диалог с США, но "евротройка'' отказалась»,— написал Аббас Арагчи в соцсети X.

За последние две недели делегации США и Ирана провели первые за несколько лет переговоры в Омане и Италии по новой ядерной сделке. В марте и апреле иранские чиновники несколько раз консультировались по этому вопросу с представителями России и Китая. Поводом стало требование Дональда Трампа приступить к переговорам Вашингтона и Тегерана по этой теме.

Как писало Reuters со ссылкой на источники, США не уведомили «евротройку» о переговорах с Ираном до официального анонса встречи. В связи с этим, рассказали собеседники агентства, Франция, Великобритания, Германия не доверяют Соединенным Штатам.

Эксперты отмечали, что европейские союзники могли бы помочь Вашингтону оказать максимальное давление на Тегеран. Так, «евротройка» призывала Иран подписать новое ядерное соглашение к середине года, иначе страны запустят snapback — механизм, который предполагает восстановление всех санкций Совбеза ООН, введенных против Ирана в ответ на его ядерные разработки.

Подробнее — в материале «Ъ» «В ядерную сделку вписывают импорт».

Лусине Баласян