Школа для продвинутых

24 апреля в Хабаровске открылась первая Всероссийская школа амбассадоров донорства костного мозга. Ее организовали Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ) и «Сбер». Обучение проходят 19 участников из разных городов России, чтобы уметь качественно продвигать тему донорства и привлекать новых добровольцев. Первый набор — сотрудники компаний—партнеров регистра.

С утра и до позднего вечера участники школы осваивают сложную программу. За два дня интенсивного обучения специалисты Национального РДКМ познакомят слушателей с работой регистра, с нюансами продвижения донорства костного мозга. Большой блок — медицинский. Эксперты медицинской дирекции регистра рассказывают о том, как пациентам находят неродственных доноров, о генах тканевой совместимости. Благодаря их совпадению у донора и пациента возможна пересадка клеток костного мозга, то есть шанс на спасение при более чем 200 тяжелых заболеваниях.

— Амбассадоры — наши единомышленники, которые обладают социальным, профессиональным капиталом и способны оказывать влияние внутри своей компании или сообщества,— объясняет генеральный директор Национального РДКМ Анна Андрюшкина.— Обучение необходимо, чтобы их участие в привлечении новых доноров, помощи регистру было эффективным. Школа — благотворительный проект, мы признательны Фонду президентских грантов за ее поддержку и Сбербанку — за организацию. В планах — проводить Школу амбассадоров и дальше, мы принимаем заявки от компаний, которые заинтересованы в обучении сотрудников, чтобы донорство костного мозга стало частью их корпоративной культуры.

В Хабаровске находится Дальневосточный банк Сбербанка. Сюда на обучение приехали сотрудники семи других территориальных банков «Сбера», а также «Почты России» и РЖД. Участники прошли отбор: они имеют некоторый опыт в продвижении донорства костного мозга и готовы совершенствоваться в этом деле. На школе представлены Петропавловск-Камчатский, Красноярск, Самара, Москва, Санкт-Петербург и другие города.

— На Дальнем Востоке каждый третий сотрудник «Сбера» — волонтер. В целом по стране это огромная команда, которой под силу популяризировать тему донорства костного мозга, причем не только среди своих сотрудников,— рассказывает куратор волонтеров «Сбера» на Дальнем Востоке Елена Жукова.— Важно, чтобы амбассадоры доносили актуальную, корректную информацию о донорстве костного мозга. Школа — это площадка, где участники получают знания от экспертов и обмениваются опытом.

Среди спикеров — амбассадор Национального РДКМ Ирина Тарзанова из Юго-Западного банка Сбербанка. В 2021 году она при поддержке регистра провела первые донорские акции для коллег в Ростове-на-Дону, а дальше запустила в «Сбере» движение доноров костного мозга. По ее словам, за эти годы проект привлек порядка 4 тыс. потенциальных доноров — это сотрудники, их родные, участники открытых мероприятий компании.

Выпускникам первой Школы амбассадоров донорства костного мозга вскоре предстоит серьезная проверка: 31 мая в 60 городах России «Сбер» организует масштабный беговой фестиваль «Зеленый марафон-2025». Задача амбассадоров на этом спортивном празднике — привлекать добровольцев, которые осознанно вступят в регистр и будут готовы, когда понадобится, стать реальными донорами, помочь пациентам, нуждающимся в пересадке.

Мария Портнягина, специальный корреспондент Русфонда