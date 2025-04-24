Структура Россельхозбанка выкупила 50% «Авито»

Основатель Kismet Capital Group, владеющей классифайдом «Авито», Иван Таврин объявил на встрече сотрудников сегодня, 24 апреля, о продаже 50% компании структуре Россельхозбанка (РСХБ), сообщил РБК, не назвав конкретную структуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В пресс-службе «Авито» позже подтвердили факт сделки. «Параметры сделки конфиденциальны, ее закрытие произошло в апреле 2025 года. Стороны рассматривают в дальнейшем возможность выхода "Авито" на публичные рынки капитала»,— говорится в сообщении компании.

В рейтинге Forbes «Авито» занимает четвертое место самых дорогих компаний рунета с оценкой стоимости в $4,6 млрд.

«В 2022 году РСХБ профинансировал сделку по приобретению "Авито", а также организовал расчеты и оказал комплекс сопутствующих консультационных услуг группе компаний Kismet. За прошедшие годы стороны добились высокого уровня взаимного доверия и эффективного взаимодействия по проекту, что стало основой для следующего этапа партнерства»,— заявили в «Авито». «Мы рассчитываем на рост капитализации "Авито", доверяем команде Kismet и операционному менеджменту "Авито" в вопросах развития бизнеса»,— добавили в Россельхозбанке.