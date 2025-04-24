Создатель энергетиков Tornado и E-On открыл завод рядом с Воронежем

Компания «Глобальные напитки», которая выпускает энергетики Tornado Energy и E-On, открыла завод в особой экономической зоне «Центр» в Воронежской области. Плановая мощность — 800 млн единиц продукции в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как сообщается в пресс-релизе компании (есть у «Ъ»), на строительство и оснащение завода компания потратила более 10 млрд руб. Численность сотрудников — более 450 человек. Отчисления в бюджет к 2030 году оцениваются в 15,5 млрд руб.

ОЭЗ «Центр» расположена в Новоусманском районе Воронежской области. Зона заработала в 2019 году. Сейчас в ней работают 16 компаний-резидентов с проектами на общую сумму около 48 млрд руб.