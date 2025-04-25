Застройщика оставили без льгот

Мэрия Уфы обжаловала решение арбитражного суда Башкирии, ранее обязавшего ее внести изменения в договор комплексного развития территории в Черниковке, заключенный в январе прошлого года со «Специализированным застройщиком ПСК». Десять месяцев спустя девелопер заявил иск к администрации, в котором просил предусмотреть возможность предоставления ему мер господдержки. Арбитражный суд Башкирии посчитал, что требования истца справедливы, однако апелляционная инстанция решение отменила. Застройщик намерен подать кассационную жалобу.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Администрации Уфы удалось убедить суд в несправедливости претензий к ней «Специализированного застройщика ПСК» («дочка» ПСК-6, основной владелец — Андрей Носков). Спор касался заключенного сторонами договора комплексного развития территории (КРТ), ограниченной улицами Герцена, Кулибина, Кольцевой, а также несмежным кварталом улиц Гончарова, Черниковской, Свободы и 40 лет Октября. Документ стороны подписали в январе 2024 года, застройщик заплатил администрации 2,1 млн руб. Позднее компания предложила мэрии подписать дополнительное соглашение, предусматривающее возможность предоставления ей льгот и мер господдержки, но получила отказ.

В октябре прошлого года девелопер подал иск в арбитражный суд Башкирии, в котором просил обязать мэрию внести в договор условие о возможности предоставления ей мер господдержки. Компания отмечала: в Градостроительном кодексе РФ предусмотрено, что при наличии льгот для застройщиков они указываются в договоре о КРТ. Суд первой инстанции требования удовлетворил, однако мэрия обжаловала решение в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Администрация в частности указала, что договор заключен по результатам торгов и оснований для его изменения нет. Кроме этого, на момент его подписания стороны согласовали все существенные условия.

Апелляционная инстанция, удовлетворяя жалобу администрации, в частности указала: отсутствие в договоре упоминания о льготах и мерах господдержки не лишило истца права на них. Кроме этого, суд обратил внимание, что иск был подан спустя несколько месяцев после заключения договора. Было учтено и отсутствие доказательств, что мэрия лишила застройщика инициировать внесение изменений в договор.

Представитель застройщика Юлия Гинзбург ранее объясняла: законодательство позволяет компенсировать застройщику из федерального бюджета до 25% нормативной стоимости расселения аварийного жилья. Компания могла бы претендовать на эту господдержку, поэтому и просила зафиксировать это в договоре.

«Мы считаем решение суда первой инстанции законным и обоснованным, поэтому, конечно, будем подавать кассационную жалобу»,— прокомментировала она вчера постановление апелляции.

Заместитель директора департамента КРТ Минстроя России Максим Галь назвал вынесенное решение значимым для девелоперов.

«Оно содержит важный вывод о том, что государственная поддержка, которая полагается лицу, осуществляющему КРТ, в силу закона может быть предоставлена ему даже в отсутствии дублирования в договоре о КРТ информации о возможности получения такой поддержки. В части возможности субсидирования затрат, понесенных застройщиком на расселение аварийного жилья в рамках КРТ, данный вывод, очевидно, позитивен для застройщиков»,— полагает он.

Глава юрагентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев отмечает: Градостроительный кодекс РФ предусматривает включение в договор о КРТ льгот и мер государственной поддержки для застройщика.

«Рассуждения суда первой инстанции о том, что надо включить общее условие о льготах и поддержках, не рассчитывая их, или реплика апелляционной инстанции, что отсутствие такого общего условия не лишает застройщика на получение льгот — обе эти позиции судов не дают ответ на главный вопрос: получит ли в этом деле застройщик льготы? — констатирует юрист. — Есть большая вероятность, что окружной или Верховный суд спустят дело вниз, чтобы наконец посчитать меры поддержки и заложить их в договор, или признать, что их в данном случае вовсе нет».

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Антон Помазан невысоко оценивает перспективы обжалования постановления.

«Для успеха ПСК-6 необходимо доказать, что отсутствие спорного условия в договоре оказывает реальное препятствие получению конкретных мер поддержки, на которые он имеет право,— пояснил он. — Интересно, что в соответствии с последними изменениями в Градостроительный кодекс РФ и постановлениями правительства РФ о мерах поддержки проектов КРТ получение застройщиком субсидий на расселение действительно предусмотрено, но не связано напрямую с наличием соответствующего пункта в договоре».

Наталья Балыкова