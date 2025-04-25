Застройщика оставили без льгот
ПСК-6 не смогла внести условие о господдержке в договор КРТ
Мэрия Уфы обжаловала решение арбитражного суда Башкирии, ранее обязавшего ее внести изменения в договор комплексного развития территории в Черниковке, заключенный в январе прошлого года со «Специализированным застройщиком ПСК». Десять месяцев спустя девелопер заявил иск к администрации, в котором просил предусмотреть возможность предоставления ему мер господдержки. Арбитражный суд Башкирии посчитал, что требования истца справедливы, однако апелляционная инстанция решение отменила. Застройщик намерен подать кассационную жалобу.
Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ
Администрации Уфы удалось убедить суд в несправедливости претензий к ней «Специализированного застройщика ПСК» («дочка» ПСК-6, основной владелец — Андрей Носков). Спор касался заключенного сторонами договора комплексного развития территории (КРТ), ограниченной улицами Герцена, Кулибина, Кольцевой, а также несмежным кварталом улиц Гончарова, Черниковской, Свободы и 40 лет Октября. Документ стороны подписали в январе 2024 года, застройщик заплатил администрации 2,1 млн руб. Позднее компания предложила мэрии подписать дополнительное соглашение, предусматривающее возможность предоставления ей льгот и мер господдержки, но получила отказ.
В октябре прошлого года девелопер подал иск в арбитражный суд Башкирии, в котором просил обязать мэрию внести в договор условие о возможности предоставления ей мер господдержки. Компания отмечала: в Градостроительном кодексе РФ предусмотрено, что при наличии льгот для застройщиков они указываются в договоре о КРТ. Суд первой инстанции требования удовлетворил, однако мэрия обжаловала решение в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде.
Администрация в частности указала, что договор заключен по результатам торгов и оснований для его изменения нет. Кроме этого, на момент его подписания стороны согласовали все существенные условия.
Апелляционная инстанция, удовлетворяя жалобу администрации, в частности указала: отсутствие в договоре упоминания о льготах и мерах господдержки не лишило истца права на них. Кроме этого, суд обратил внимание, что иск был подан спустя несколько месяцев после заключения договора. Было учтено и отсутствие доказательств, что мэрия лишила застройщика инициировать внесение изменений в договор.
Представитель застройщика Юлия Гинзбург ранее объясняла: законодательство позволяет компенсировать застройщику из федерального бюджета до 25% нормативной стоимости расселения аварийного жилья. Компания могла бы претендовать на эту господдержку, поэтому и просила зафиксировать это в договоре.
«Мы считаем решение суда первой инстанции законным и обоснованным, поэтому, конечно, будем подавать кассационную жалобу»,— прокомментировала она вчера постановление апелляции.
Заместитель директора департамента КРТ Минстроя России Максим Галь назвал вынесенное решение значимым для девелоперов.
«Оно содержит важный вывод о том, что государственная поддержка, которая полагается лицу, осуществляющему КРТ, в силу закона может быть предоставлена ему даже в отсутствии дублирования в договоре о КРТ информации о возможности получения такой поддержки. В части возможности субсидирования затрат, понесенных застройщиком на расселение аварийного жилья в рамках КРТ, данный вывод, очевидно, позитивен для застройщиков»,— полагает он.
Глава юрагентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев отмечает: Градостроительный кодекс РФ предусматривает включение в договор о КРТ льгот и мер государственной поддержки для застройщика.
«Рассуждения суда первой инстанции о том, что надо включить общее условие о льготах и поддержках, не рассчитывая их, или реплика апелляционной инстанции, что отсутствие такого общего условия не лишает застройщика на получение льгот — обе эти позиции судов не дают ответ на главный вопрос: получит ли в этом деле застройщик льготы? — констатирует юрист. — Есть большая вероятность, что окружной или Верховный суд спустят дело вниз, чтобы наконец посчитать меры поддержки и заложить их в договор, или признать, что их в данном случае вовсе нет».
Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Антон Помазан невысоко оценивает перспективы обжалования постановления.
«Для успеха ПСК-6 необходимо доказать, что отсутствие спорного условия в договоре оказывает реальное препятствие получению конкретных мер поддержки, на которые он имеет право,— пояснил он. — Интересно, что в соответствии с последними изменениями в Градостроительный кодекс РФ и постановлениями правительства РФ о мерах поддержки проектов КРТ получение застройщиком субсидий на расселение действительно предусмотрено, но не связано напрямую с наличием соответствующего пункта в договоре».